Die Hauptversammlung des 1948 gegründeten Harmonika-Orchesters Öflingen (HOÖ) für 2021 und 2022 war geprägt von einer Vorschau auf das angelaufene Jubiläumsjahr zum 75-jährigen Bestehen. Vorsitzende Margret Schulze sagte, dass man dies mit zwei Konzerten im Mai und Dezember würdig feiern möchte. Dirigent Thomas Bürgin plant für das Jubiläumskonzert ein Musikprogramm mit einer Auswahl von Stücken, die der Verein in den vergangenen 75 Jahren gespielt hat.

Kassiererin Simone Oßwald, die seit 15 Jahren die Finanzen im Griff hat, berichtete ausführlich über die beiden vergangenen Vereinsjahre, in denen die vielen Spenden die wichtigsten Einnahmequellen gewesen seien. Kassenprüferin Karin Güll war voll des Lobes über die exakte Finanzverwaltung. Bürgermeister Michael Thater bescheinigte dem Harmonikaorchester, ein wichtiger Kulturträger für die Stadt zu sein – und das auf hohem Niveau. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Bei den Ehrungen ragte besonders die von Renate Klausmann hervor, sie erhielt die DHV-Ehrennadel in Gold für 60 Jahre aktives Musizieren. Margret Schulze und Waltraut Gallmann bekamen die DHV-Verdienstnadel in Gold für 50 Jahre musikalisches Engagement. Die DHV-Verdienstnadel in Silber erhielten Gaby Probst und Karin Güll für 40 Jahre aktives Musizieren. Für 30 Jahre musikalisches Engagement bekamen Simone Oßwald, Paul Schlageter und Matthias Biehler die goldene DHV-Ehrennadel überreicht. Für seine 30-jährige Dirigententätigkeit, davon 17 Jahre beim Harmonikaorchester, erhielt Thomas Bürgin die goldene DHV-Dirigentennadel mit Auszeichnung. Für ihr Engagement im Vorstand erhielten Margret Schulze und Renate Klausmann vom DHV die „Ehrenamtsnadel 30“ in Silber. Schulze ist seit 27 Jahren erste Vorsitzende und Klausmann seit 23 Jahren stellvertretende Vorsitzende. Für zehn Jahre ehrenamtliche Vorstandstätigkeit bekamen Simone Oßwald, Karin Güll und Paul Schlageter die „Ehrenamtsnadel 10“ in Bronze des DHV. Wiedergewählt wurden Margret Schulze als Vorsitzende, Renate Klausmann (Stellvertreterin), Simone Oßwald als Kassiererin und Paul Schlageter als Schriftführer. Gaby Probst und Karin Güll bleiben Kassenprüfer.