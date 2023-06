Rolf Miller, der wohl konsequenteste Minimalist auf Deutschlands Kabarettbühnen, zeigt im Gloria-Theater sein neues Programm „Wenn nicht wann, dann jetzt“. Keiner wie er bricht laut Veranstalter so gekonnt mitten im Satz ab und feuert seine Pointen dann ganz ohne Worte ab – und das alles auch noch astrein odenwäldisch. Der König der Halbsätze aus Walldürn gastiert am Freitag, 7. Dezember, um 20 Uhr im Gloria-Theater. Miller steht seit 1994 als Kabarettist auf der Bühne und ist seit 1998 im Fernsehen zu sehen, etwa bei der „Anstalt“ im ZDF. Für sein Schaffen hat er etliche Preise eingeheimst, darunter den Deutschen Kleinkunstpreis und den Deutschen Kabarettpreis. Auch in seinem achten Bühnenprogramm schaffe es Miller wie kein anderer, elegant stolpernd den Elefanten im Raum zu umgehen. Er zeige dem Publikum auf unnachahmliche trockene Art, dass man nicht alles glauben darf, was man so denkt. Und wie immer wisse Miller nicht, was er sage, und meine es genauso. Denn wenn gesicherte Ahnungen in spritzwasserdichte Tatsachen münden, wer erliege da nicht Millers Charme? Das Ergebnis: Man lache auf eine Art, wie man das noch nie zuvor erlebt habe. Preise: 31 bis 41 Euro. Tickets im Vorverkauf gibt es wie gewohnt direkt im Gloria-­Theater, online unter www.gloria-theater.de, übers Kartentelefon 07761 6490 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.