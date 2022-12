von Roswitha Frey

Wenn La Le Lu Weihnachten feiert wie im Bad Säckinger Gloria-Theater, gibt es was auf die Mütze. Ein funkelnder Tannenbaum mit roter Zipfelmütze ist die Dekoration für die Hamburger Band, die in ihrem Weihnachts-Programm aufräumt mit Klischees. Zu bekannten Melodien singt das Quartett freche Texte und nimmt Geschenke-Stress, Weihnachtsbräuche und Glitzerzeug aufs Korn.

Zunächst ging es um Weihnachten im Familienkreis. „Morgen kommt der Weihnachtsmann“, stimmen die Mezzosopranistin Sanna Nyman, Bariton Jan Melzer, Tenor Frank Valet und Bassist Tobias Hanf auf ihre eigenwillige Sicht auf das Thema ein. In „Last Christmas“ gibt Jan Melzer eine George-Michael-Persiflage und erzählt, dass er Weihnachten entspannt ohne Geschenke und Flittertand verbringen wollte, aber dann doch die ganze Familie samt Schwippschwager, Onkel und Tante eingeladen hat. Wie in ihrer Heimat Finnland das Familienfest mit trinkfreudigen Gästen abläuft, davon singt Sanna Nyman mit lasziv-lakonischem Humor. Eine krasse musikalisch-politische Parodie auf sozialistische Zeiten und Lieder liefert Tobias Hanf bei „Weihnachten in der alten DDR“. Frank Valet mimt den Großstadt-Single, der „Weihnachten alleine“ verbringt, für sich selbst Kekse backt und Geschenke einpackt.

Vergnügliche Aufführung

Wie die Vokalartisten ihre Satire aufziehen, mit erstklassigen Stimmen und szenischer Comedy, macht dem Publikum großes Vergnügen. Auch ihr Puppentheater „Hau drauf“ kommt mit der Nummer „In der Weihnachtsmetzgerei“ hintergründig daher. Gesang in ausgetüftelten Arrangements führen die Vier im Klassiker „Kommet ihr Hirten“ im Fünf-Viertel-Takt vor.

Auch Sketche lockern die Show auf, etwa wenn sich Frank Valet mit Duschhandtuch um die Hüfte aus der Wohnung aussperrt, weil der Paketbote geklingelt hat. La Le Lu bringen ihre Stimmen bis zur Instrumenten-Imitation.

Mit ihrer originellen Weihnachts-Show amüsierte die A-cappella-Band „La Le Lu“ die Zuschauer im Bad Säckinger Gloria-Theater. | Bild: Roswitha Frey

Dann treten Sanna Nyman als verführerisches Christkind und ihre Kollegen als Santa Claus und Hirte auf. Sie werden auch politisch. Bei „Weihnachten in der Opposition“ dichten sie Weihnachtslieder um.

Statt „Leise rieselt der Schnee“ heißt es „Leise steiget der Preis, freue dich, Inflation“. Zur Melodie von „O du Fröhliche“ singen sie „O du dämliche, überflüssige Fußball-WM“. Karl Lauterbach, Friedrich Merz, Olaf Scholz oder Angela Merkel werden parodiert von Tobias Hanf, der Promis von Boris Becker bis Peter Maffay kann. Parodiert wird auch Rudi Carrell mit „Wann wird‘s mal wieder richtig Winter“. Zum Finale inszeniert La Le Lu das nachhaltige Musical „Kumpel Jesus“ mit Helene Fischer als Maria.