Bad Säckingen vor 1 Stunde

Gute Nachricht für Fahrradfahrer: Diese Lücken im Radwegenetz werden geschlossen

Im Bereich des Zweirad-Verkehrs tut sich etwas: Die Stadt Bad Säckingen will das Radwegenetz weiter ausbauen. Dieses Jahr sollen zwei große Teilstücke angepackt werden. Lücken bleiben aber noch auf dem Weg in die Schweiz sowie in der Weststadt.