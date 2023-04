„Die Freundschaft wird aktiv gepflegt“, konnte Bürgermeisterstellvertreterin Karina Weiß in ihren Grußworten dem Freundeskreis Näfels/Glarus Nord attestieren. Auch nach 25 Jahren lebt die Verbundenheit zur schweizerischen Partnergemeinde. Eine kleine Delegation um Peter Neumann nahm an der Hauptversammlung vom Freundeskreis im Restaurant „Zur Flüh“ teil. Nahezu ein Drittel der aktuell 184 Mitglieder vom Freundeskreis war zur Sitzung erschienen.

Vorsitzender Knut Nesselhauf trug einen knapp gehaltenen Jahresbericht vor. „Das war eine nicht ganz so befreite Zeit“ als zur ausgefallenen Fridolinsprozession 2022 im Vergleich zu früheren Jahren weniger Teilnehmer aus Glarus Nord anreisten, so Nesselhauf. Am feierlichen Hochamt im Fidolinsmünster reiste nur eine kleine Abordnung an – Corona hatte noch immer die Großveranstaltungen im Griff. Die neue Namensgebung Näfels/Glarus Nord der Einheitsgemeinde im Kanton Glarus geht im Übrigen heute nach zwölf Jahren geflissentlich über die Lippen der Verantwortlichen. Die verwaltungsrechtliche Eingemeindung hatte für die Freundeskreise beidseits der Staatsgrenze keinen Abbruch mit sich gebracht. Das Fridolinsbanner war bei der Schlacht bei Näfels Ende des 14. Jahrhunderts bereits nachgewiesen und wird im Wappen des Kantons Glarus geführt. Tradition und Verbundenheit zum Glaubensbringer Fridolin von Säckingen leben heute noch.

Da setzt der Freundeskreis in Bad Säckingen an. Zahlreiche Vorträge und Eindrücke der schweizerischen Traditionen sind zum Selbstverständnis bei Veranstaltungen geworden. Genau dafür sind Karl Braun und Franz Schwendemann im Freundeskreis Näfels/Glarus Nord bekannt. Beide wurden für ihre jahrzehntelangen Verdienste zu Ehrenmitgliedern ernannt. Heute gehört es zum Selbstverständnis im Städtepartnerschaftsverbund mitzuwirken, etwa durch die Radlerfreunde Bad Säckingen, die bei ihrer Alpenüberquerung 2022 Station in Näfels machten. Beim Brückenfest wird eine große Schweizer Abordnung nach Bad Säckingen kommen, „wahrscheinlich auch zum Städtepartnerschaftsjubiläum“, kündigte Neumann an. Der Freundeskreis Näfels/Glarus Nord wird sich bei beiden Stadtfesten einbringen, kündigte Nesselhauf an.