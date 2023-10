Bezahlbares Bauen und Wohnen: ein endloses Diskussionsthema. Auch in Bad Säckingen und Umgebung sind die Auswirkungen dieser Krise deutlich zu spüren. Den Überblick über den Grundstücksmarkt in der Region hat der gemeinsame Gutachterausschuss des Landkreises Waldshut West. 2021 wurde er aus 17 kommunalen Gutachterausschüssen zusammengesetzt. In der ersten Tagung aller ehrenamtlicher Gutachter wurde nun beschlossen, die Bodenrichtwerte nicht zu erhöhen.

Gestiegene Zinsen und Baupreise machen sich bemerkbar

„2021 war noch ein normales Jahr“, beschreibt der Vorsitzende und Leiter der Geschäftsstelle Bernhard Greiner die Entwicklung des Grundstückmarkts. 2022 kam es dann zu einem Rückgang an Immobilienkäufen um durchschnittlich elf Prozent im westlichen Landkreis. Besonders große Rückgänge waren in Bad Säckingen und Dogern zu verzeichnen, so Greiner. Dort waren es sogar zwischen 30 und 40 Prozent weniger Käufe im Vergleich zum Vorjahresniveau.

Eigentumswohnungen statt Einfamilienhäuser

Zu beobachten sei auch die Verschiebung der Käufe von Einfamilienhäuser in Richtung Eigentumswohnungen, erklärt der Leiter der Geschäftsstelle. Grund für beide Entwicklungen sind ohne Zweifel die hohen Zinsen zur Baufinanzierung.

Was ist der Gutachterausschuss? Der gemeinsame Gutachterausschuss besteht aus 30 ehrenamtlichen Gutachtern, die beruflich beispielsweise als Architekten, Zimmermeister, Vermessungsingenieure oder im Bank – und im Forstwesen tätig sind. Die Mitglieder werden vom Gemeinderat Bad Säckingen vorgeschlagen und sind dann für vier Jahre im Gremium tätig. Ihre Aufgaben sind unter anderem die unabhängige Bewertung von Immobilien, die Auswertung der Kaufpreissammlung und die Ermittlung von Bodenrichtwerten.

Die neue Bodenrichtwertkarte, die bei der Tagung des Ausschusses entwickelt wurde, ist ab November im Bodenrichtwertportal über www.boris-bw.info abrufbar. Sie dient als Nachschlagewerk für Sachverständige, Gutachter, Gerichte, Steuerberater und alle, die für Kauf oder Verkauf von Immobilien Informationen über die Bodenrichtwerte benötigen. Schon jetzt kann die Geschäftsstelle in Bad Säckingen Auskünfte per E-Mail oder telefonisch geben.

Ausschuss legt Bodenrichtwerte für Neubaugbiete fest

Während die bereits ermittelten Bodenrichtwerte nicht erhöht werden, mussten bei der Tagung für einige Neubaugebiete erstmals Bodenrichtwerte beschlossen werden. Dazu wurden Beschlussvorlagen zu jeder Gemeinde erstellt, die Themen, wie beispielsweise ein neuer Solarpark oder die Entwicklung von Bauerwartungsland, einzeln durchgesprochen und abgestimmt.

„Uns ist wichtig, dass jede Gemeinde als solche betrachtet wird und nicht in der Masse untergeht“, betont Greiner – besonders seit der interkommunalen Zusammenlegung zu einem großen Gremium.

Doch Greiner sieht insgesamt vor allem Vorteile in dieser Entwicklung. So habe man nun mehr finanzielle und technische Möglichkeiten, mehr Informationen und mehr Sachverständige, erklärt der Leiter der Geschäftsstelle. Das ermögliche noch ausführlichere und anspruchsvollere Gutachten als zuvor.