Einmal mehr hat die Awo-Förderstiftung in ihren Topf gegriffen: Sie hat einen mobilen Pavillon für die Awo-Tagespflege St. Josefshaus finanziert.

„Mit diesem Pavillon können wir uns noch besser in der Öffentlichkeit präsentieren“, freut sich der Awo-Fachbereichsleiter der Bad Säckinger Tagespflegeeinrichtung, Amer Mujcin. Insgesamt rund 2000 Euro hat der mobile Pavillon gekostet, 80 Prozent wurden von der Stiftung finanziert.

Ob beim Seniorentag des Stadtseniorenrats oder beim Berufsinformationstag der berufsbildenden Schulen. „Je nach Jahreszeit stand oder fiel die Teilnahme an den Veranstaltungen mit dem Wetter“, so der Fachbereichsleiter. Oder aber die Tagespflege musste sich einen Pavillon von anderen Einrichtungen ausleihen. „Das war leider auch nicht immer möglich und oft mit hohem Aufwand verbunden“, so Mujcin. Darum hatte das St. Josefshaus jetzt einen Antrag bei der Awo-Förderstiftung gestellt und um einen eigenen Pavillon gebeten. Dieser wurde nun von Stiftungsratsmitglied und Bürgermeister Alexander Guhl übergeben.

Der Stiftungsrat und der Stiftungsvorstand der Awo sind ehrenamtlich tätig. Dem derzeitigen Stiftungsrat gehören an: Vorsitzender Günter Heinrich, sein Stellvertreter Rainer Illmann, Alexander Guhl, Georg Eble, Armin Rosa-Zeiser und Kurt Robert. Dem Stiftungsvorstand gehören an: Thomas Bomans und Barbara Bercher. Jedes Jahr schüttet die Awo-Gemeinschaftsstiftung einen Betrag aus, um kleine Anliegen der Ortsvereine zu unterstützen. Dazu müssen die Ortsvereine einen Antrag stellen, über den der Stiftungsrat dann abstimmt.

Es könnten auch andere Einrichtungen außerhalb der Arbeiterwohlfahrt einen Förderantrag stellen. Allerdings nur theoretisch. Denn, so Stiftungsratsmitglied Alexander Guhl: „Natürlich ist der Stiftungstopf nicht auf Rosen gebettet.“ Darum seien es die Anträge der verschiedenen Awo-Einrichtungen, die bevorzugt behandelt und in der Regel auch genehmigt würden.