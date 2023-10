Bad Säckingen – Medizinische Trainingsgeräte Made in Bad Säckingen. Bereits seit zehn Jahren produziert die Schreinerei Mayer aus Bad Säckingen Fitness- und Dehnungsgeräte aus Holz und verkauft diese nicht nur in der Region, sondern in die ganze Welt.

Nachhaltig fertigen

Berthold Mayer ist gelernter Schreinermeister. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Jasmin und der Tochter Viviane, hat der Unternehmer die Geräte entwickelt und gebaut. Jetzt soll auch die Bad Säckinger Akademie für Gesundheitsberufe mit einem Teil dieser Geräte aus Holz ausgestattet werden. „Zu uns und unserer Philosophie passt es wunderbar“, so Günther Nufer, der kaufmännische Geschäftsführer der Akademie. „Das Herzstück der Gymwood-Produkte ist der Rohstoff Holz, der bewusst für seine Nachhaltigkeit und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ausgewählt wurde“, so Schreinermeister Berthold Mayer. Denn Holz schaffe nicht nur langlebige Produkte, sondern sorge auch für eine warme und angenehme Atmosphäre, so der Unternehmer weiter.

Seit 1993 führt Berthold Mayer seine Schreinerei im Allmendgrütt in Bad Säckingen. Seit 2012 stellt er gemeinsam mit seinem Team die Geräte für das Rückgradkonzept her. Ganz neu ist das Trainingsgeräte jetzt mit einem Touchscreen ausgestattet, der die Anpassungen an den Nutzer elektronisch vornimmt.

Ideen mit Kunden entwickeln

„Die Ideen für die Produkte entstehen oft in der Zusammenarbeit mit den Kunden“, erklärt der Schreinermeister. Auch schlaflose Nächte habe der Schreiner genutzt, seine Fitnessgeräte zu entwickeln. Studierte Physiotherapeuten arbeiten eng mit dem Gründer zusammen, um innovative Lösungen zu schaffen, die die Dehnung der Muskeln in den Trainingsabläufen fördern. Rund sechs Monate dauert es dann von der Idee bis zur Fertigung.