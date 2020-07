von SK

Unter der Bauleitung und aktiven Mitarbeit von Ortschaftsrat Oliver Schapfel, der auch für die Planung verantwortlich war, wurde an zwei Vormittagen der Wetterschutz für den Verkehrsübungsplatz bei der Flößerhalle in Wallbach fertiggestellt. Mehr als 600 Viertklässler aus 19 Grundschulen finden nun Schutz vor Regen und Hitze. Dies schreibt die Wallbacher Ortsverwaltung in einer Pressemitteilung.

Der Verkehrsübungsplatz Der Verkehrsübungsplatz in Wallbach wird derzeit von 630 Schülern aus den Gemeinden Bernau, Todtmoos, Herrischried, Rickenbach, Görwihl, Dogern, Albbruck, Laufenburg, Murg, Wehr und Bad Säckingen zur Grundausbildung für den Fahrradführerschein genutzt. An 50 Vormittagen im Jahr absolvieren 32 Klassen aus 19 Grundschulen hier ihre ersten beiden Übungseinheiten, bevor sie die nächsten beiden Einheiten im Realverkehr unter Beweis stellen dürfen. Außerdem hat die Polizei dort die ersten Senioren am Pedelec geschult, um diesem Personenkreis mehr Fahrsicherheit zu vermitteln.

Die Idee für das Vorhaben hatte Ortsvorsteher Fred Thelen, der im Herbst vergangenen Jahres Mitleid mit nassen und frierenden Viertklässlern hatte, die, vom Verkehrsübungsplatz kommend, vor dem Rathaus auf ihren Bus in die Heimatgemeinde warteten. Den Verkehrsübungsplatz auf dem gemeindeeigenen Gelände zu bauen, hatte schon viel finanzielle Kraft gebraucht, war aber schließlich mit der Hilfe des Kreises, der Stadt Bad Säckingen, der Verkehrswacht und den Kommunen mit Grundschulen von Wehr bis Albbruck und in den Schwarzwald bis Bernau gelungen. Doch für weitere Maßnahmen war kein Geld mehr da.

Die zukünftigen Schreiner des Bildungszentrums Christiani stellten unter der Anleitung von Oliver Schapfel (rechts) den Rohbau. | Bild: Ortsverwaltung Wallbach

Im Februar initiierte Fred Thelen ein Crowd-Funding-Projekt „Wetterschutz für den Verkehrsübungsplatz“, der mit rund 13.000 Euro kalkuliert war. Unterstützung fand er bei der Volksbank Rhein-Wehra und der Bürgerstiftung Bad Säckingen mit der Zielsumme von 7500 Euro. Was gut anlief, kam Ende März durch die fortschreitende Corona-Krise fast zum Stillstand. Eine weitere Unterstützungsbitte des Ortsvorstehers an den Kreis, die Gemeinden und einige Firmen erbrachte dann letztlich den Betrag von 12.000 Euro.

Oliver Schapfel richtete mit den zukünftigen Schreinern von Christiani und kurzer technischer Hilfe vom Bauhof den Rohbau. | Bild: Ortsverwaltung Wallbach

Gut vorbereitet von Oliver Schapfel und der Schreiner- und Malerwerkstatt der Ausbildungsstätte Christiani in Wallbach, wurde am Freitagmorgen der Rohbau und am Samstagmorgen das Gebäude fertiggestellt. Am Freitag stellten die Schreiner-Azubis von Christiani das Helferteam. Am Samstagmorgen, an dem in Wallbach eigentlich das Dorffest hätte stattfinden sollen, waren mehr als ein Dutzend Helfer dem Aufruf des Ortsvorstehers gefolgt, um, wie in Wallbach üblich, das Gebäude in Eigenleistung fertigzustellen, schreibt die Ortsverwaltung weiter.

Zahlreiche Kräftige Hände stellten den Wetterschutz fertig. | Bild: Ortsverwaltung Wallbach

Der Bauhof der Stadt hat die Pfosten einbetoniert und Christiani hat die Malerarbeiten vollendet. Auf dem Wunschzettel stehen nun noch Bänke, damit die Fahrradprüflinge sich setzen können. Mit einem Helferfest möchte Thelen allen für ihre Unterstützung und den 55 Gönnern mit einer Spendentafel danken. Mit den Kindern soll nach den Ferien eine Einweihung stattfinden.