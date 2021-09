von Michael Gottstein

Trotz aller Einschränkungen infolge der Coronakrise ist es der Deutsch-Japanischen Gesellschaft/Freundeskreis Nagai-Bad Säckingen 2020 gelungen, 14 von 25 geplanten Veranstaltungen anzubieten. Auch in diesem Jahr gab es bereits einige Ereignisse, die dem Publikum die Kultur Japans nahebrachten. Die Japan-Reise ist allerdings ausgefallen.

Der Verein Die Deutsch-Japanische Gesellschaft/Freundeskreis Nagai-Bad Säckingen wurde vor 35 Jahren gegründet und zählt aktuell 169 Mitglieder. Der Vorsitzende ist Peter Haußmann, die Ehrenpräsidentin Regine Haußmann. Kontakt per E-Mail (info@djg-nagai-saeckingen.de). Weitere Informationen zu den Aktivitäten des Vereins im Internet: www.djg-nagai-saeckingen.de

Beim Neujahrsempfang 2020 waren die Mitglieder noch zuversichtlich, im Sommer die Partnerstadt Nagai besuchen und für zwei Wochen die kulturellen und landschaftlichen Schönheiten Nordjapans besichtigen zu können. Doch die Pandemie machte alle Pläne zunichte. „Die Situation in Japan hat sich seither nicht grundlegend geändert“, sagte der Vorsitzende Peter Haußmann in der Mitgliederversammlung.

Ausstellungen

Dafür hat der Freundeskreis im März 2020, kurz vor dem Lockdown, im Stadtmuseum Lahr die Ausstellungen „Japanische Keramik aus Kasama und Ibaraki“ sowie „Japanische Kalligraphie – modern inszeniert“ besucht. Ebenfalls ein wichtiges Ereignis war der Besuch der Ausstellung „Gefäße als Kunst“ im Keramik- und Heimatmuseum Kandern mit einer Führung von Beatrix Kerstan-Sturm, der Witwe des Keramikkünstlers Horst Kerstan. Zur Lesung des Romans „Die Ladenhüterin“ von Sayaka Murata hatte der Verein in einen privaten Garten geladen, 27 Teilnehmer folgten dem Ruf.

Weitere Veranstaltungen

Am Ikebana-Workshop mit Wally Gschwind und Herta Stark im Haus Fischerzunft nahmen zehn Interessenten persönlich und noch viel mehr Personen via Internet teil. „Es war eine unserer bestbesuchten Veranstaltungen auf Facebook“, berichtete Ehrenpräsidentin Regine Haußmann. Kochkurse mit Tomoyo Jäger, Shodo-Workshops mit Rie Takeda und ein Origami-Nachmittag mit Inga Bloss und Renate Griesser ergänzten das Programm. Japanisch-Kurse der Volkshochschulen zeigen das Interesse an dem fernöstlichen Land.

Roland Baumgartner ist Kassierer des Freundeskreises Nagai. | Bild: Michael Gottstein

Der Freundeskreis besteht seit 35 Jahren und der Abschluss des Freundschafts- und Handelsvertrages zwischen Japan und dem Königreich Preußen jährt sich zum 160. Mal. Diese Anlässe hätte man gerne gewürdigt, aber der Lockdown führte dazu, dass zahlreiche Veranstaltungen auf den Herbst verschoben werden mussten. Immerhin gab es Kochkurse, wenn auch mit beschränkter Teilnehmerzahl, und einen virtuellen Vortrag von Monika Bruttel über ihre Zeit in einer Mission in Japan. Seit Juni normalisiert sich das Kultur- und Vereinsleben. So hat der Verein die Ausstellung von japanischen Farbholzschnitten aus der Sammlung des Mitglieds Hannspeter Kunz gezeigt. 415 Besucher aus der Schweiz und Deutschland kamen. Kassierer Martin Kugler wurde verabschiedet. Seine Nachfolge trat Roland Baumgartner an, der seit 2014 im Verein ist.