Der Bad Säckinger Gemeinderat nimmt sich in der letzten Sitzung vor der Sommerpause am kommenden Montag, 24. Juli, nochmal eine umfangreiche Tagesordnung vor. Die Sitzung findet nicht wie üblich in der Mensa des Scheffelgymnasiums statt, sondern im Rippolinger Feuerwehrhaus. Eines der Hauptthemen des Abends ist die Änderung des Bebauungsplanes Kurgebiet II.

Drei Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage

Konkret geht es dabei um Planungen eines Bauträgers für den Bau von drei Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage sowie eines zweigeschossigen Anbaus an die bestehende Tennishalle. Dazu sollen die betreffenden Grundstücke aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes Kurgebiet II in einen neuen Bebauungsplan Kurgebiet III überführt werden.

Weitere Punkte der Sitzung sind unter anderem ein klimaangepasstes Waldmanagement, Sanierungsarbeiten an der städtischen Kläranlage, die Generalsanierung des Scheffelgymnasiums sowie die Jahresabschlüsse der REB Bad Säckingen GmbH sowie der Parkhaus GmbH. Die Sitzung im Rippolinger Feuerwehrhaus beginnt um 18 Uhr.