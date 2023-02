Was passiert, wenn es in Deutschland zu einem Strom-Blackout kommt, und wie sind die Gemeinden vorbereitet? Wir haben mit den Verantwortlichen der Stadt Bad Säckingen gesprochen.

Die Stadt hat ein Notfallkonzept ausgearbeitet, das im Fall eines großflächigen Netzausfalles helfen soll, wenigstens die rudimentären Funktionen des öffentlichen Lebens aufrecht zu erhalten.

Ohne Strom geht nichts mehr

Denn ohne Strom funktioniert fast nichts mehr, weiß Uwe Böhler, Leiter des Ordnungsamtes: Heizungen fallen aus, Handynetz bricht zusammen, Tankstellen und Supermärkte funktionieren nicht, die ganze stromgestützte Infrastruktur verabschiedet sich.

Ratgeber-Informationen Detaillierte Ratgeber für solche Notlagen erhalten Bürgerinnen und Bürger auf dem Rathaus. Hier liegt auch die Broschüre des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz aus. Darin enthalten sind wertvolle Tipps, um sich auf eine solche Notlage vorzubereiten.

Zwar ist das Thema mittlerweile etwas aus den Schlagzeilen verschwunden, deshalb aber nicht minder aktuell. Behörden sind weiter in Habacht-Stellung. Die Kältephase der letzten Wochen hat die Pegel der Gasspeicher wieder schrumpfen lassen.

Bad Säckingen Stromausfall legt Teile von Bad Säckingen lahm Das könnte Sie auch interessieren

Das Notfallkonzept der Stadt ist auch vorausschauend für den nächsten Winter, sagt Uwe Böhler. Denn: Experten warnen vor künftigen Mangellagen in 2023/24, weil im kommenden Sommer unsere Gasspeicher nicht mehr mit russischem Gas vorgefüllt werden können. Deshalb hält die Stadt das Konzept aktuell für diesen Winter, aber auch mittelfristig für die kommenden Jahre für notwendig.

Katastrophen-Warn-App Stromnetzprobleme: Gerade bei Überlastung des Netzes kann jeder mithelfen, solche Lagen zu entspannen. Der Netzbetreiber TransnetBW bietet dafür seine App „StromGedacht“ an. Sie warnt bei gefährlichen Schwankungen im Stromnetz und bittet Stromabnehmer beispielsweise zu gewissen Zeiten den Verbrauch zu reduzieren und etwa keine Waschmaschinen oder Geschirrspüler zu betreiben. Vor Weihnachten und vor kurzem im neuen Jahr kam es auch in der Region zu solchen Warnmeldungen.

Katastrophen: Für Notlagen aller Art betreibt das Bundesamt für Katstrophenschutz die App NINA, Notfall-Informations- und Nachrichten-App. NINA warnt deutschlandweit vor Unwettern, Hochwasser oder anderen Großschadenslagen.

Was passiert konkret bei einem Blackout der Stromversorgung?

„Wir haben uns da im Herbst konkrete Gedanken gemacht. Denn wenn der Strom erst mal weg ist, ist es zu spät“, sagt Böhler. Er und Kollege Roland Baumgartner, zuständig für Katastrophenschutz, haben das Konzept gemeinsam mit Polizei, Feuerwehr und den Stadtwerken erstellt und auch bereits Stresstests veranlasst. So haben beispielsweise die Stadtwerke die Funktionsfähigkeit der städtischen Wasserversorgung mit Notstrom geprüft. Der Test habe geklappt, berichten die Zuständigen.

Erste Hilfe im Notfallzentrum: Ordnungsamtsleiter Uwe Böhler (links) und Roland Baumgartner, zuständig für Katastrophenschutz, zeigen einen Teil der Ausrüstung, die in den künftigen Notfalltreffpunkten hinterlegt sein wird. | Bild: Gerber, Andreas

Notfallzentren gehen in Betrieb

Im Falle eines kompletten Netzausfalls werden weite Landstriche ohne Strom sein. In Bad Säckingen werden dann die aktualisierten Alarmpläne in Gang gesetzt. Das sind folgende Schritte: In der gesamten Stadt werden für Bürger Notfalltreffpunkt in Betrieb genommen.

„In den Ortsteilen sind die in den Feuerwehrhäusern angesiedelt“, informiert Stadtkommandant Tobias Förster. In der Kernstadt seien es der Kursaal, die Badmattenhalle und die Tennishalle in der Dürerstraße. Das Rathaus ist die Koordinationszentrale.

Kommunikation wie früher: Lautsprecher und CB-Funk

Falls moderne Kommunikationsmittel ausfallen, geht man zurück auf alte Funktechnik, „das ist quasi wie der gute alte CB-Funk“, berichtet Roland Baumgartner. Jedenfalls sei sichergestellt, dass Sicherheits- und Rettungsdienste untereinander kommunizieren könnten. Zudem planten der Landkreis wie auch die Stadt die Anschaffung von Satellitentelefonen.

Für den Notfall: Der stellvertretende Stadtkommandant Marc Jagenow zeigt einen der sechs 8-KW-Notstromaggregate, die im Falle eines Blackouts die Notfalltreffpunkte in der Stadt mit Strom versorgen sollen. | Bild: Gerber, Andreas

Und wie werden Bürger informiert? Bei einem kompletten Netzausfall werden die Behörden auf die altbekannte Lautsprecher-Durchsage zurückgreifen müssen. Man kann sich das wie früher vorstellen: Feuerwehr und Polizei fahren durch die Straßen und bitten die Bürger zwecks weitere Infos zu den Notfalltreffpunkten zu kommen.

So sind die Notfalltreffpunkte ausgestattet

Diese Notfalltreffpunkte sind allesamt mit kleineren 8-KW-Notstromaggregaten ausgestattet. Eventuell müssten bei länger anhaltenden Stromausfall die Notfallpunkte und zusätzliche Hallen auch als Wärmestuben für Bürger ausgebaut werden, sagen die Verantwortlichen. Für diesen Zweck hält die Stadt auch zwei große Notstromgeneratoren mit 40 und 60 KW Leistung vor.

Wärmestuben bei langem Stromausfall

Wärmestuben würden laut Böhler aber erst bei längeren Netzausfällen eingerichtet – also dann, wenn Gebäude wegen längerem Heizungsausfall sukzessive auskühlen. Übrigens: Wer einen eigenen kleinen Notstromgenerator mit Hausanschluss besitzt, kann in solchen Fällen zumindest seine Heizung betreiben.

So sollen sich Bürger selber auf den Notfall vorbereiten

Zunächst einmal sollen die Notfalltreffpunkte eine Anlaufstelle sein, bei der man mit Informationen versorgt wird. „Eine Vollversorgung der Bürger können wir nicht leisten“, sagt Böhler. Es könnten dort Akkus geladen werden, Erste Hilfe werde eingerichtet sowie die Vermittlung von schwerer medizinischen Notfällen. „Auch ein Tee zum Aufwärmen ist drin“, meint Böhler. Für eine Grundversorgung über mehrere Tage hinweg müssten Bürgerinnen und Bürger aber selbst vorsorgen.

„Bitte jetzt keine Hamsterkäufe“, fügt er hinzu, „dafür gibt es aktuell keine konkrete Gefährdungslage.“ Aber ein Grundstock an Lebensmittel für einige Tage, die eventuell auch mit wenig Energieeinsatz verzehrbar sind, sollte jeder daheim haben. Zum Eigenversorgungspaket gehörten zudem ein Gaskocher, ein Grundstock an Medikamenten, Taschenlampen, ausreichend Batterien, ergänzt Roland Baumgartner. Nützlich sind eventuell auch eine Kurbellampe und ein Kurbelradio.