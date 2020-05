von sk

Am Donnerstag, 14. Mai, gegen 18.15 Uhr meldete ein Bewohner eines Hauses am Hofackerweg in Eiken, dass er schwarzen Rauchaustritt aus der Tiefgarage an dieser Adresse feststelle. Wenige Minuten nach Alarmeingang bei der Kantonalen Notrufzentrale war die erste Patrouille der Regionalpolizei sowie erste Einsatzkräfte der Feuerwehr Sisslerfeld vor Ort. Rasch begannen die Löscharbeiten am Brandplatz. Die Hauptstraße zwischen Stein und Eiken musste während der Dauer des Feuerwehreinsatzes für den Verkehr gesperrt werden.

Bild: Kantonspolizei Aargau



Der Brand dürfte nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei an einem Auto entstanden sein. Personen kamen keine zu Schaden. Durch den brennenden Mazda entstand eine starke Rauchentwicklung innerhalb der Sammelgarage. Über zwanzig weitere Fahrzeuge erlitten Rauch- bzw. Rußschäden. Der Sachschaden dürfte erheblich sein und kann noch nicht genau beziffert werden. Neben der Feuerwehr Sisslerfeld wurden weitere Einsatzkräfte von Feuerwehren der umliegenden Gemeinden beigezogen. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.