von Michael Gottstein

Der Freundeskreis Näfels ehrt am Samstag beim Sommerfest im Münsterpfarrgarten Winfried Ays. Vorsitzender Knut Nesselhauf ernannte seinen Vorgänger, der das Amt 24 Jahre lang inne hatte, zum Ehrenvorsitzenden. Auch die Stadt Bad Säckingen und die Gemeinde Glarus Nord ehrten Winfried Ays Verdienste um die Städtepartnerschaft. Bürgermeister Alexander Guhl erschien mit einem großen Geschenkkorb voller regionaler Produkte. „Ohne die anderen Partnerschaften abwerten zu wollen – die Beziehung zu Näfels respektive Glarus Nord ist die tiefste und am stärksten in der Geschichte und in der Bürgerschaft verankerte.“ Das Bindeglied sei der heilige Fridolin, der im Wappen des Kantons abgebildet sei. Entscheidend sei, dass eine Städtepartnerschaft auch von der Bürgerschaft getragen werde.

Die Glarner Köche Markus Leipold und Walter Schifferle (von links) verwöhnten die Gäste mit Pouletflügeln und flambiertem Fruchtsalat. | Bild: Michael Gottstein

Eigens aus der Schweiz angereist war Bruno Gallati, Gemeinderat von Glarus Nord und ebenfalls eine jener Persönlichkeiten, die sich besonders um die Beziehung verdient gemacht hatten. „Winfried Ays hat die Ehrung mehr als verdient“, sagte Bruno Gallati, „er hat sich seit mehr als 30 Jahren für die Beziehung eingesetzt und ist ein Brückenbauer zu Näfels und den anderen Partnerstädten.“

Der Geehrte berichtete von zwei im doppelten Wortsinne „tollen“ Erlebnissen. In einer Gemeinderatssitzung im Jahre 1997 meinte der damalige Bürgermeister Günther Nufer, dass man die 1988 begründete Jumelage auf eine Vereinsbasis stellen sollte. „Den Vorsitz übernimmt Winfried Ays“, sagte Nufer, ohne den Betroffenen vorher informiert zu haben. Völlig überrumpelt, in der Sache aber nicht abgeneigt, stimmte Ays zu und antwortete: „Dafür werde ich nicht wieder für den Gemeinderat kandidieren, denn der Freundeskreis liegt mir mehr am Herzen“. Er knüpfte Beziehungen zwischen den Gesangsvereinen Wallbach und Näfels, lud den Schweizer Chor zu einem Konzert ein und bereitete ihm vor etwa 20 Jahren einen unvergesslichen Empfang. Er verkleidete sich als Zöllner mit „echter“ Uniform und schwarzer Perücke und kontrollierte am Zoll die mitgeführten Geschenke streng und überzeugend. Umso größer war der Spaß, als er die Verkleidung lüftete. „Heute wäre so ein Scherz am Zoll kaum noch möglich“, bedauerte Ays.

Ebenfalls aus Näfels angereist waren die Köche Walter Schifferle und Markus Leipold, die Pouletflügeli und flambierten Fruchtsalat zubereiteten.

Glarus Nord: Am ersten Januar 2011 wurde die Gemeinde Glarus Nord durch Fusion der acht Gemeinden Bilten, Filzbach, Mollis, Mühlehorn, Näfels, Niederurnen, Oberurnen und Obstalden gegründet. Seit 1997 wird die Beziehung zwischen Bad Säckingen und Näfels durch die Freundeskreise auf beiden Seiten gepflegt.