Das Unternehmen wird in diesem Jahr 70 Jahre alt und expandiert im Jubiläumsjahr kräftig. Die Keimzelle der Spedition lag in Rotzel.

Die Firma Grieshaber Logistic mit Hauptsitz in Bad Säckingen erweitert an ihren Unternehmensstandorten in Müllheim, Rheinfelden und Biebesheim sowie im elsässischen Hombourg. Das teilte das Unternehmen in einer Presseerklärung mit. In Hombourg wurde