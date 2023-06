Das Bad Säckinger Familienunternehmen Grieshaber Logistics gehört zu den besten Logistik-Firmen Deutschlands. Bei der Transport- und Logistikmesse in München wurden Sieger in vier Kategorien gekürt, Grieshaber holten den ersten Platz im Bereich Pharma/Health Care und erhielt den Logivisor Award 2023 dieser Kategorie. Das Bad Säckinger Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten von einem früheren Fuhrbetrieb zu einem Logistiker entwickelt und sich dabei vor allem auf den Bereich Pharma und Gesundheit konzentriert.

Vom Fuhrbetrieb zum Logistiker

Mit einem Projekt aus eben dieser Branchen-Kategorie hat sich die Grieshaber Gruppe bei dem deutschlandweiten Wettbewerb beworfen, berichten Kurt Grieshaber, früherer Vorstand und heutige Aufsichtsrat, Vorstandsmitglied Toni Elbert und Unternehmenssprecherin Andrea Genswein bei einem Pressegespräch. Das Projekt zeigt dabei den Leistungsumfang eines heutigen Logistikers im Vergleich zu einem bloßen Transportunternehmen.

Bei dem prämierten Projekt ging es um die Versorgung der Schweiz mit Produkten der Firma Alcon für Augenheilkunde, konkret um Linsen-Implantate. Voraussetzung für die Zulassung zum Wettbewerb: Das Projekt muss in Praxis umgesetzt sein und funktionieren. Grieshaber übernimmt für Alcom ab Bestelleingang alles von der Lagerhaltung über die Distribution, Zollabwicklung bis Zulieferung mit OP-Direktversorgung sowie eventuelles Retourenmanagement.

Die Schwierigkeiten lagen laut Vorstandsmitglied Elbert, vor allem in der Tatsache, dass die Schweiz EU-Ausland ist. Schnelligkeit in Verbindung mit Zollmodalitäten, Next-Day-Versorgung bei Bestelleingang bis 16 Uhr – das seien laut Elbert die Herausforderungen gewesen. Dies funktioniere nur bei intelligenter Verknüpfung verschiedener System wie IT, Datenmanagement, vollautomatisierter Verzollungsprozess.

Die Spezialisierung auf den Pharma-Bereich verlangt von Grieshaber Logistic verständlicherweise besondere Anforderungen an die Infrastruktur. Mittlerweile gehören die Großen der Branche wie Alcon, Roche oder Fresenius zur Kundschaft. Für letztere Firma betreibt Grieshaber sogar ein eigenes Logistikzentrum bei Biebesheim in der Nähe von Darmstadt.

Weitere Logistikstandorte hat Grieshaber in Müllheim/Baden, Hombourg/Elsass und natürlich in Rheinfelden und Bad Säckingen. Ein neuer Standort wird im August in Weiterstadt, ebenfalls bei Darmstadt, eröffnet. Grieshaber Logistic Group beschäftigt 700 Mitarbeiter.