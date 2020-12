von Werner Probst

„In Rippolingen gefällt es mir sehr gut“, sagt Gretel Dubail, die am heutigen Samstag im Sankt-Florian-Weg in Rippolingen ihren 80. Geburtstag feiert. Noch täglich ist sie auf einem Spaziergang anzutreffen und freut sich, dass sie immer noch regelmäßig die Gymnastikstunden besuchen kann. Mit ihrem grünen Daumen sorgt sie dafür, dass Blumen sich bei ihr wohl fühlen und mit ihrer ganzen Blütenpracht die Wohnung verschönern.

In Öflingen erblickte Gretel Dubail, geborene Albiez, das Licht der Welt. 1945 zog die Familie nach Jungholz, was der Geburtsort des Vaters war. 1949 starb ihre Mutter. In Willaringen besuchte die Jubilarin die Volksschule und machte sich anschließend in der Landwirtschaft nützlich, aber auch in der Pension Wickardsmühle in Willaringen arbeitete sie.

1963 heiratete Gretel Dubail ihren Mann Horst. In Mannheim wohnte die Familie. Zwei Töchter kamen auf die Welt. Als die Kinder größer waren, machte Gretel Dubail eine Ausbildung zur Apothekenhelferin. „Die Schulzeugnisse konnte ich dann selber unterschreiben“, sagt sie mit einem Lächeln im Gesicht. In einer Apotheke in der Nachbarschaft arbeitete sie dann, ehe sie nach dem Erreichen des Rentenalters in den Ruhestand ging.

Vielfach wurde der Urlaub im Hotzenwald verbracht, wo auch ihre drei Geschwister wohnen. Da ihr Mann Jäger war, wurde viel Zeit in der freien Natur verbracht. 2007 verstarb ihr Mann. 2011 zog sie nach Rippolingen um, wo bereits eine Tochter und ihre Schwester wohnten.

Immer etwas zu tun

Langeweile kennt Gretel Dubail nicht. Viel beschäftigt sie sich mit Lesen, löst Kreuzworträtsel und macht ihren Haushalt noch selbst. Einmal im Jahr fährt sie auch zu ihrer zweiten Tochter, die in Mannheim wohnt.

Am heutigen Geburtstag werden neben den beiden Kindern mit Partnern auch zwei Enkelkinder zu den Gratulanten gehören.