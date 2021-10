Bad Säckingen (ska) Mit rund 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche ist Grabmale Hochrhein einer der größten Anbieter von Grabmalen in Süddeutschland und in der Schweiz. Jetzt hat das Unternehmen, mit dem Hauptsitz in Waldshut-Tiengen, sein Filiale Görwihl nach Bad Säckingen in die Schaffhauser Straße 22 verlegt und öffnet am Donnerstag, 7. Oktober, für ihre Kunden.

Hier können die Kunden aus sämtlichen Steinarten in vielen Farben wählen. „Jede Familie erhält ihre ganz persönliche Gedenkstätte, die immer an den Verstorbenen erinnert“, so Diplom Designerin Raphaela Biermann. Um auf alle Kundenwünsche einzugehen, findet im Vorfeld eine kompetente und fachgerechte Beratung statt. Auch um die nötigen Zulassungen müssen sich die Hinterbliebenen in ihrer schweren Zeit, nicht kümmern.

Ein großer Vorteil für den Kunden ist das Konzept des Verkaufs in wetterunabhängigen, mit viel Liebe gestalteten Verkaufshallen und einer großen Auswahl an möglichen Gedenksteinen. So stehen alleine in Bad Säckingen mehr als 60 komplett aufgebaute und mit Grabschmuck versehene Grabanlagen als „Ideengeber“ zur Ansicht. Selbst Grabsteine für Tiere oder Mensch und Tier gemeinsam, sind möglich. Dafür arbeitet das Unternehmen mit dem Tierfriedhof am Wisenberg in Basel zusammen.

Bei Grabmale Hochrhein handelt es sich um einen familiengeführten Betrieb. So kümmern sich nicht nur Peter Duelli und Raphaela Biermann um die Kundenwünsche. Romina Duelli hat die Filialleitung in Bad Säckingen inne und zusammen mit Juniorchef und Produktionsleiter Chris Biermann steht somit die nächste Generation bereits in den Startlöchern. Weiter verstärkt wird die Stammmannschaft durch Steinmetzgesellen Jonas Stich.

Peter Duelli ist der Inhaber von „Grabmale Hochrhein“. Er hat das Unternehmen 2009 in Albbruck-Unteralpfen gegründet. Bereits vier Jahre später vergrößerte sich der Betrieb um eine Filiale in Waldshut-Tiengen und 2018 um eine weitere Verkaufs- und Produktionshalle in Görwihl. 2020 ist die Filiale Tiengen um ein weiteres Stockwerk erweitert worden. Und jetzt, nur ein Jahr später, folgt der Umzug von Görwihl nach Bad Säckingen.

„Die Verkaufsfläche in Görwihl ist uns leider zu klein geworden und Gewerbebauplätze oder andere Expansionsmöglichkeiten stehen im Raum Görwihl leider nicht zur Verfügung.“, erklärt der Inhaber den Umzug. Wer sich ein Bild von dem Unternehmen machen möchte, erhält die Gelegenheit am kommenden Sonntag, 10.¦Oktober, von 10 bis 17 Uhr im Rahmen eines „Tag der offenen Tür“ in der neuen Verkaufshalle. Auch Beratungen sind an diesem Tag möglich.