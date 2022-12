von Michael Gottstein

Eine frohe, hoffnungsvoll stimmende Botschaft kann die Welt in der krisengeschüttelten Gegenwart gut gebrauchen. In den Gottesdiensten legten die Geistlichen dar, wie sich in der Weihnachtsgeschichte eine solche Botschaft und Energiequelle finden lässt.

Die Energiekrise war bereits an Heiligabend schwerlich zu übersehen, denn beim traditionellen Turmblasen blieb die Münsterbeleuchtung ausgeschaltet. Bei einbrechender Dämmerung war der gut besuchte, aber nicht überfüllte Platz von den Kerzen erhellt, die die Besucher mitgebracht hatten. Eine Abordnung der Stadtmusik sorgte mit traditionellen Weihnachtsliedern für eine feierliche und besinnliche Stimmung.

Weihnachtliche Stimmung verbreitete die Krippe im Münster. | Bild: Michael Gottstein

Mit meditativer Orgelmusik wurde die Christmette um 23 Uhr eingeleitet, die etwas weniger gut besucht war, als man es in der Vor-Corona-Zeit gekannt hatte: Während das Mittelschiff recht voll war, blieben in den Seitenschiffen doch einige Plätze oder ganze Bänke frei.

Schon Jahrhunderte vor der Geburt Christ hatten Propheten wie Jesaja das Kommen des Retters angekündigt. „Diese Verheißung ist Fleisch geworden“, so Dekan Peter Berg, auch wenn die Gegenwart nicht erfreulich aussehe: Die Corona-Krise sei noch immer nicht überwunden, und schon seien neue Kriege und Krisen ausgebrochen. „Wir schaffen es nicht, eine Welt zu gestalten, in der wir in Frieden zusammenleben können.“

Dekan Peter Berg feierte die Christmette im Münster. | Bild: Michael Gottstein

Auch die Kirchenkrise sei nicht nur eine Frage der Institution, denn oft fehle die innere Mitte, welche die Gemeinschaft der Glaubenden zusammenhalte, so Dekan Berg. Im Weihnachtsfest feiere man eine „verheißungsvolle Energiequelle, die sich in Jesus Christus erschließt“. Er rief dazu auf, in Verbindung mit Christus zu leben und sich von der Botschaft der Liebe inspirieren zu lassen. „Wer dies tut, kann neue Wege gehen, mit der Kraft der Liebe, die in jedem Menschen das Abbild Gottes sieht.“

Der neue evangelische Stadtpfarrer von Bad Säckingen, Hans-Georg Ulrichs, bei seinem ersten Weihnachtsgottesdienst in der Stadtkirche. | Bild: Michael Gottstein

In der evangelischen Stadtkirche feierte der neue Pfarrer Hans-Georg Ulrichs vor etwa 50 Besuchern den Weihnachtsgottesdienst, der vom Posaunenchor unter Leitung Jürgen Thuns festlich umrahmt wurde. Die Gottesdienstordnung schrieb als Grundlage für die Predigt einen etwas sperrigen Text vor, nämlich den komplizierten Stammbaum Christi, den Matthäus zu Beginn seines Evangeliums ausbreitet.

Es gelang Pfarrer Ulrichs, die drei Mal 14 Generationen umfassende Abstammungsgeschichte – von Abraham über König David bis zu Joseph, dem Mann der Maria – anschaulich zu vermitteln und die Kernbotschaft für alle verständlich herauszudestillieren. „Matthäus wollte klar machen: Bei Jesus Christus geht es um das Ganze.“

Trotz der zahlreichen Referenzen auf Abraham und David bleibe die theologische Botschaft nicht exklusiv auf das Volk Israel beschränkt, schließlich sei Abraham Heide und der erste Konvertit gewesen. „Die Vorväter weisen über die engen Begrenzungen der eigenen Religion hinaus.“ Jesus gehöre zwar in diese Tradition hinein, aber „durch unseren Glauben an Christus sind auch wir Teil dieser Gottesgeschichte, Teil der Familie Gottes geworden.“