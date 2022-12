von Susanne Schleinzer-Bilal

Wenn die „Golden Voices of Gospel“ Weihnachtslieder wie „Oh Tannenbaum“ oder „Stille Nacht“, auf deutsch und englisch singen, wird es sehr gefühlvoll. Die bekannten Sängerinnen und Sänger und die Musiker am Keyboard, Schlagzeug und E-Gitarre um Reverend Dwight Robson aus den USA, die schon bei einem Auftritt bei „Wetten dass“ die Zuschauer begeisterten und auch als Background-Chor unter anderem für Helene Fischer auftraten, sorgten am vergangenen Donnerstag vor Weihnachten im Gloria-Theater in Bad Säckingen mit ihrem glanzvollen Auftritt für Furore.

Sie brachten den Saal im Gloria Theater im Handumdrehen zum Toben, die Golden Voices of Gospel, die am vergangenen Donnerstag in Bad Säckingen auftratenBild Susanne Schleinzer-Bilal

Frenetischer Beifall nach jedem Stück, laute Zugabe-Rufe am Ende der Vorstellung, die Zuschauer wollten die Gospel-Sängerinnen und -Sänger gar nicht mehr von der Bühne lassen. Wer aber nun dachte, er könne sich zurücklehnen und die Musik genießen-weit gefehlt: Reverend Dobson, der immer wieder wie ein Gummiball auf und ab hüpfte, lud zum Mitsingen und in Klatschen ein. Dann hieß es „Stoße deinem Nachbarn den Ellenbogen in die Seite und sag ihm ‚ich bin ein Freund Gottes‘“.

Sie brachten den Saal im Gloria Theater im Handumdrehen zum Toben, die Golden Voices of Gospel, die am vergangenen Donnerstag in Bad Säckingen auftratenBild Susanne Schleinzer-Bilal

„Wenn ihr mit uns singen wollt müsst ihr drei Dinge tun: Aufstehen, Hände in die Luft und tanzen!“ feuerte es dann das tanzende und singende Publikum an, bei dem der Funke der Begeisterung auf Anhieb übersprang war. Nicht nur die samtweichen Soli der einzelnen Künstler überzeugten, der gesamte Chor war stimmlich ein Hochgenuss. Die Künstler setzten ihre Stimmen als feingetunte Instrumente ein und lockten aus ihnen eine enorme Bandbreite an Melodien und Klängen heraus.

Sie brachten den Saal im Gloria Theater im Handumdrehen zum Toben, die Golden Voices of Gospel, die am vergangenen Donnerstag in Bad Säckingen auftratenBild Susanne Schleinzer-Bilal

War der erste Teil des Abends noch von Gospels geprägt wie „Swing low, sweet chariot“, „Amazing grace“, ein Lied, das der Leadsänger der Ukraine widmete hatte, oder dem Lieblingsstück des Reverends, „Stand up“ – „denn „egal was du durchmachst, gib niemals auf“, ging es weihnachtlich und ganz in Schwarz gehüllt nach der Pause weiter. Mit „Oh when the saints“, „Feliz Navidad“, „oh Happy Day“ stimmten sie das Publikum auf die Feiertage ein.

„Wir wünschen Euch eine frohe Weihnacht und ein gutes Neues Jahr. Für uns war dieser Abend etwas ganz Besonderes und hoffentlich für Euch auch, wir kommen immer wieder gerne nach Bad Säckingen“, verabschiedeten sich die Musiker. Eine bessere Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest hätte man sich kaum wünschen können.