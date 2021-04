Der Polizei wurden die Fahrmanöver des schwarzen Golfs am Mittwochmorgen um 7.15 Uhr mitgeteilt. Eine Polizeistreife konnte den beschriebenen schwarzen VW Golf mit drei Personen geparkt feststellen, so die Mitteilung. Frische Drift- und auch Blockierspuren waren laut Polizei auf dem Festplatz erkennbar. Der 18-jährige Fahrzeugbesitzer saß auf dem Fahrersitz, bestritt aber, sein Auto am Mittwochmorgen bewegt zu haben, so der Polizeibericht. Der junge Mann war nach Angaben der Behörde alkoholisiert, eine Überprüfung ergab rund ein Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein einbehalten. Die Polizeirevier Bad Säckingen bittet Personen, die einen schwarzen VW Golf am Mittwochmorgen auf dem Festplatz oder in der Umgebung gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 07761 934-0 zu melden.