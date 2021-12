Mit besinnlichen Klassikern aus der Gospel- und Spiritualszene und einigen Weihnachtsliedern aus ihrem neuen Album „Hallelujah“ (2021) rundeten die Golden Voices of Gospel bei ihrem Auftritt im Gloria Theater in Bad Säckingen die Weihnachtszeit ab. Die Veranstaltung fand – gemäß der ab Montag neu in Kraft getretenen Verschärfungen der Corona-Regelungen – unter 2G-plus-Bedingungen statt. Die sieben Sänger des Chores, welcher vom „singenden Priester“ Reverend Dwight Robson gegründet wurde und bis heute unter dessen Leitung steht, sind unter Anderem durch Auftritte als Background-Chor von Michael Jackson bei der Fernsehshow „Wetten, dass...?“ oder in Zusammenarbeit mit Helene Fischer und Florian Silbereisen bekannt.

Bad Säckingen Frischer Wind im Zuschauerraum erlaubt es dem Gloria-Theater in Bad Säckingen, auch in der Pandemie zu spielen Das könnte Sie auch interessieren

Bei ihrem Konzert im Gloria Theater sorgten sie insbesondere bei der Inszenierung weltbekannter Gospel-Songs wie „Go Down Moses“, „He‘s Got The Whole World In His Hands“ oder „Speak To My Heart“ für Gänsehaut. Fehlen durften dabei auch nicht die traditionellen Gospel-Kutten, die der Chor im zweiten Teil seines Programms jedoch durch eine festlich-weiße Abendbekleidung austauschte. Die begleitende Band bestand an diesem Abend aus vier Musikern, einem Schlagzeuger, einem Bassisten sowie zwei Keyboard-Spielern.

Jedes Mitglied ein besonderes Talent

Dass es sich bei jedem Chormitglied um ein Talent handelt und die Gruppe zu recht den Namen „Goldene Stimmen des Gospels“ trägt, bewiesen die Sänger vor allem durch ihre Solo-Auftritte. Reverend Robson hob besonders die junge Sängerin Abigail Campos hervor, welche eine erfolgreiche Teilnehmerin der Gesangsshow „The Voice Kids“ gewesen ist und bei der kommenden Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ antreten wird. Sie stellte ihr außerordentliches Gesangstalent unter Anderem bei dem Strophengesang zu „Amazing Grace“ unter Beweis. Aus dem neu erschienen Album sang der Chor seine zweisprachige Version von „Stille Nacht“, ein Stück namens „Weihnachtszeit“ sowie das titelgebende Werk „Hallelujah“.

Bad Säckingen Tanz auf Spitze: Das Russische Nationalballett begeistert Besucher im Gloria-Theater Das könnte Sie auch interessieren

Zwischendrin rief Reverend Robson immer wieder zu Dankbarkeit und Durchhaltevermögen auf, zwei Haltungen, die, wie er sagte, besonders in der anhaltendenPandemie wichtig seien. Die Besucher wurden vom Chor immer wieder zum Mitmachen angeregt und wurden auf diese Weise Teil eines größeren Chores, was eine tolle Stimmung im Gloria Theater erzeugte. Zum Finale sangen die Golden Voices of Gospel, die auch durch ihren kanonartigen Gesang überzeugt hatten, das „Oh happy day“, wobei sich die Gäste nicht mehr auf ihren Sitzen halten konnten. Mit langanhaltendem Applaus wurde der Ausnahme-Chor verabschiedet.