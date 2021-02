„Die Hoffnung bleibt, dass wir als Theater spätestens im Herbst wieder durchstarten können“, so Jochen-Frank Schmidt, Intendant des Gloria-Theaters. Aber auch einen Theaterstart bereits im Frühling sehe er durchaus als realistisch an. Immerhin lägen die Corona-Inzidenzen dort, wo sie bereist im November lagen, als das Theater noch besucht werden durfte. „Wenn die Besucher FFP2-Masken tragen, ist das Theater der sicherste Ort und wir begeistern sie so, dass sie vergessen, dass sie eine Maske tragen“, erzählt Schmidt aus den Erfahrungen des Herbstes. So hoffe er auf eine Öffnung bereits im März und kündigt die geplanten Veranstaltungen an. „Wir sind bereit“, so Schmidt.

Die Tribute-Band AC/DX soll dem Publikum am Hochrhein ein weiteres Mal mächtig einheizen und zwar am Freitag, 12. März. Bei ihrem ersten Auftritt im Gloria 2019 sorgte die Bühnenperformance vor ausverkauftem Haus für Begeisterungsstürme. „Klar sind wir da überaus froh und stolz, dass wir die fünf Jungs für einen weiteren Gig bei uns gewinnen konnten“, sagt Schmidt. Die Band ahmt die Musik und die Bühnenpräsenz der australischen Rock-Götter täuschend echt nach. Die Tribute-Formation aus der Oberpfalz tourt bereits seit zwei Jahrzehnten erfolgreich durch die Republik. Im Programm sind alle AC/DC-Megahits wie etwa „Thunderstruck“, „Highway To Hell“ und „Hells Bells“. Dabei geizt die Show nicht mit Knalleffekten – wahrhaftige Kanonen werden abgefeuert, Flammensäulen tanzen über die Bühne und die Lichtanlage wird maximal ausgereizt. “AC/DX lassen die Luft glühen, das haben sie bewiesen“, sagt Jochen-Frank Schmidt. Die Show beginnt um 20 Uhr, die Karten kosten zwischen 29 und 38 Euro.

In der ACDC-Rock-Show rockt das Haus. | Bild: Josef Edvard Gregor Photography

Auch kündigt das Theater den ersten Auftritt von „Kings of Floys“, der wohl führenden deutschen Pink-Floyd-Tribute-Formation mit ihrer neuen Show „Echores of the Past“ an. Sie kommt am Sonntag, 14. März, ins Gloria. Die Band verbindet authentisch präsentierte Songs aus allen Pink-Floyd-Phasen mit einer aufwendigen Sound- und Lightshow. „Es ist, als würden Pink Floyd selbst auf der Bühne stehen“, sagt Jochen Frank Schmidt. Das Spektrum reicht dabei von Alben wie „Meddle“, „Dark Side of The Moon“, „Wish You Were Here“ uber „The Wall“ bis hin zu neueren Werken. „Entsprechend stolz sind wir, dass wir die Band nun erstmals für einen Auftritt bei uns gewonnen haben.“ Die Show beginnt um 20 Uhr, die Karten kosten zwischen 29 und 49 Euro.

King of Floys. | Bild: Jürgen Körting

Erhältlich sind die Eintrittskarten direkt im Gloria-­Theater, online unter www.gloria-theater.de, übers Kartentelefon unter +49 7761 64 90 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen – derzeit können beim stationären Ticketverkauf wegen der Coronakrise Einschränkungen bestehen. Erstaztermine werden noch bekannt gegeben.