von sk

Nachdem der erste Adventskalender des Lions Club Bad Säckingen im vergangenen Jahr ein voller Erfolg war, wird es in diesem Jahr die zweite Auflage geben. Die Präsidentin der Löwen, Margit Kugler, stellte nun den Kalender vor. Bereits an diesem Samstag soll mit dem Verkauf auf dem Münsterplatz begonnen werden. Der Erlös kommt sozialen und karitativen Zwecken zu Gute. Dies schreibt der Lions Club in einer Pressemitteilung.

Die Verkaufsstellen Dick Küchen Tullastraße 3, zu den üblichen Öffnungszeiten. Schwarzwald-Apotheke Schützenstraße 16/1 Bad Säckingen, Murgtalstraße 14, Murg , zu den üblichen Öffnungszeiten. Münsterplatz 13., 20. und 27. November, 9 bis 12 Uhr. Vor dem Schmidts Markt XL 20. und 27. November, 9 bis 15 Uhr.

Der Adventskalender sei eine Erfolgsgeschichte. Weil er 2020 wegging wie warme Semmeln, hat der Lions Club die Anzahl um 500 auf 2500 erhöht. Hinter den 24 Türchen warten 168 Sachpreise und Gutscheine im Wert von 12.500 Euro auf die Käufer. „Wir haben den Wert der Preise im Vergleich zum Vorjahr dank der vielen Gönner mehr als verdoppelt“, sagt Margit Kugler. 80 Geschäftsleute aus Einzelhandel, Dienstleistung und Gastronomie haben das Befüllen der Türchen übernommen. Als Hauptgewinne winken Reisegutscheine im Wert von 500 bis 1500 Euro und ein Fernseher. „Grundsätzlich gewinnt aber jeder Kalender“, stellt die Lions-Präsidentin klar. Mc Donald‘s spendiert für jedes Türchen des 24. ein Happy Meal oder McMenü.

Jeden Tag werden die Gewinnnummern des Türchens ausgelost und im Internet (www.lions-bad-saeckingen.de oder in den Sozialen Medien der Bad Säckinger Löwen) veröffentlicht. Auf jedem Kalender befindet sich eine andere Nummer. Der Gewinn kann je nach Preis an drei Terminen beim Sanitätshaus Schneider (Schaffhauser Straße 31/35) in Bad Säckingen oder bei den Spendern abgeholt werden. Der Abholort wird bei der Veröffentlichung der Gewinnnummern bekanntgeben.

Den Kalender, den eine Fotografie der verschneiten Holzbrücke ziert, gibt es bei folgenden Verkaufsstellen für 5 Euro: Dick Küchen (Tullastraße 3) sowie Schwarzwald-Apotheke Bad Säckingen (Schützenstraße 16/1) und Murg (Murgtalstraße 14). Erstmals verkaufen Lions-Mitgliedern an Ständen samstags auf dem Münsterplatz und vor dem Schmidt‘s Markt XL (Tullastraße 12) den Kalender. Für die Käufer soll es dort neben dem Kalender ein Stück Hefezopf von Pfeiffer Beck geben.

„Der Lions-Adventskalender ist ein tolles Vorweihnachtsgeschenk, nicht nur für die Familie, sondern auch für Mitarbeiter oder Vereinsmitglieder“, wirbt Kugler. Lions-Sekretär Simon David ergänzt: „Das Beste an dem Kalender ist, dass der Verkaufserlös zu 100 Prozent an lokale, soziale Projekte oder Menschen in Not gespendet wird.“ Zuletzt kauften die Löwen dem DRK Rickenbach einen Defibrillator oder spendeten für eine Familie, die nach einem Großbrand alles verloren hatte.