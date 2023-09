In einem feierlichen Rahmen beging Dekan Peter Berg am Sonntag sein 25-jähriges Jubiläum als Pfarrer in Bad Säckingen. Im gut besuchten Münster war das Eingangslied „Komm her, freu dich mit uns“ Programm für einen besonderen Gottesdienst – eine Feier der Freude über das langjährige Wirken von Peter Berg am Hochrhein.

In seiner Predigt setzte Berg zwei Schwerpunkte: einen Rückblick auf seine 25-jährige Tätigkeit in Bad Säckingen und eine nachdenkliche Reflexion über das Gebot der Liebe. Als er 1998 nach Bad Säckingen kam, sei er froh gewesen, hier auf den Heiligen St. Fridolin zu treffen, „der hat mir Mut gemacht.“

Der Kreis der Ehrenamtlichen und der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates Alexander Löw überreichten Dekan Peter Berg Sonnenblumen und ein Bild des Fridolinsmünster | Bild: Alexander Jaser

Er sei reich beschenkt worden mit vielen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen Helfern – „ohne die hätte ich es nicht geschafft.“ Vor allem sei er „glücklich über die vielen Begegnungen dieser Jahre, die Zeugnisse des Glaubens gegeben haben.“ Dieser Glaube, so Berg, vermittele sich vor allem in der Gemeinschaft, ausgedrückt mit Jesu‘ Worten aus dem Matthäus-Evangelium: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter euch.“ Gerade in den schwierigen Tagen der Gegenwart mahnte Berg zu Nächstenliebe und Versöhnung.

Die Gläubigen im gut besuchte Fridolinsmünster spendete Dekan Peter Berg langanhaltenden Beifall | Bild: Alexander Jaser

Für ihn seien in den vergangenen 25 Jahren die Stichworte „Bewahren als auch Erneuern“ von zentraler Bedeutung gewesen. Auf die Zukunft übertragen, sei nicht die kommende Veränderung der Kirchenstruktur das Wichtigste, sondern der Inhalt des Glaubens, die Gemeinschaft. Gedanken, die Kirchengemeinderatsvorsitzender Alexander Löw in seiner Würdigung mit den Worten aufgriff: „Bei Pfarrer Berg springt der Funke auf seine Gemeinde über – das ist heute nicht mehr selbstverständlich.“

Die Pfarrgemeinde danke dem, der Bergs Wege nach Bad Säckingen gelenkt hat. Dass er damit allen Gläubigen aus dem Herzen sprach, zeigte sich am stehenden Beifall der Gottesdienstbesucher. Im Anschluss an den Gottesdienst lud Dekan und Münsterpfarrer Peter Berg alle Gottesdienstbesucher zum Empfang ins Münsterpfarrheim ein.