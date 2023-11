Giftköder am Bergsee und Fleisch mit Rasierklingen um das Wildgehege: Alarmierende Facebook-Posts machten Hundebesitzern in den vergangenen Tagen große Sorgen. Auch auf einer Hunde-App wurde vor Ködern und Futtern mit Nägeln gewarnt. Laut den Posts seien bereits zwei Hunde gestorben. Treibt ein Tierquäler in Bad Säckingen sein Unwesen oder ist das reine Panikmache?

Fassungslos über solche Grausamkeiten zeigten sich zahlreiche Facebook-Nutzerinnen und Nutzer. Am 6. November kamen die ersten Meldungen auf, am Sonntag dann angeblich ein zweiter getöteter Hund. „Das ist ja furchtbar“, findet eine Nutzerin. Jeder Post wurde immer wieder geteilt und kommentiert. Seltsam nur, dass weder Polizei, noch Ordnungsamt, noch Tierartzpraxen in der Umgebung über einen solchen Fall informiert wurden. Vieles deutet auf falschen Alarm hin.

Auch beim Bad Säckinger Wildgehege soll angeblich mit Rasierklingen präpariertes Fleisch einem Hund das Leben gekostet haben (Symbolbild). Doch tatsächlich gibt es keinen einzigen Anhaltspunkt dafür. | Bild: Marcel Kusch

Auch beim Ordnungsamt in Bad Säckingen hatten sich verunsicherte Hundebesitzer gemeldet, die von den Gerüchten gehört hatten – nicht jedoch der oder die angeblich Betroffene. „Validieren konnten wir das in diesem Fall nicht“, erklärt Uwe Böhler vom Ordnungsamt auf Nachfrage des SÜDKURIERS. Er bestätigt mehrere besorgte Anrufe, doch diese böten keine Ansatzpunkte für Ermittlungen. Mal sei von Giftködern die Rede, mal von Nägeln im Futter. Viele Meldungen gingen ins Hörensagen, so Böhler. Auch aus der Vergangenheit sei ihm kein vergleichbarer bestätigter Fall bekannt. „Ich halte das für ein Gerücht“, sagt Böhler.

Sollte es jedoch konkrete Hinweise oder sogar Beweisstücke geben, würde die Ermittlung an die Polizei weitergegeben werden. „Dann würden wir natürlich auch Maßnahmen ergreifen“, betont Böhler – beispielsweise die Lokalpresse informieren und Warnschilder montieren.

Anlass dazu gibt es bisher (noch) nicht. Auch Polizeipressesprecher Mathias Albicker sind keine aktuellen Meldungen diesbezüglich bekannt. In den vergangenen zwölf Monaten habe es keinerlei vergleichbare Fälle in Bad Säckingen gegeben und nur einen einzigen in Wehr. Solche alarmierenden Facebook-Posts kommen jedoch häufiger vor, erklärt er. „Oft sind es Gerüchte“, so Albicker.

Der Strafbestand Durch das Auslegen von präpariertem Futter beispielsweise mit Giftstoffen oder scharfkantigen Metallteilen versuchen die Täter einem Tier Schmerzen zuzufügen oder töten es sogar dadurch. Kommt ein Tier zu Schaden, wird ein solcher Verstoß gegen Paragraph 17 des Tierschutzgesetzes mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet. Auch das bloße Auslegen zieht ein Bußgeld nach sich.

Glücklicherweise können auch die Tierarztpraxen in der Umgebung erstmal Entwarnung geben. Nirgendwo habe sich ein betroffener Hundebesitzer gemeldet. Außerdem seien solche Vorfälle in der Regel auch eher selten. Die Nachfrage bei drei Praxen in der Region ergab, dass aktuell kein einzige Fall vorliegt.

Zur Sicherheit erklärt Sarah Ziemski, tiermedizinische Fachangestellte der Tierklinik Partners in Wehr, dennoch, was im Ernstfall zu tun ist. Wenn der Verdacht besteht, der Hund könne etwas vom Boden gefressen haben, sei es wichtig direkt den Tierarzt anzurufen, so Ziemski. Besonders bei ersten Symptomen des Hundes, wie beispielsweise Zittern oder einem schwankenden Gang, sei die Devise: „So schnell wie möglich zum Tierarzt.“ Dieser habe dann je nach Gift und Menge oder bei gefressenen Metallteilen unterschiedliche Behandlungsansätze. Von eigenmächtigen Rettungsversuchen, wie beispielsweise den Hund erbrechen zu lassen, rät sie deutlich ab.