Erst vor wenigen Wochen bekamen die kreativen Köpfe des Bad Säckinger Gloria-Theaters den deutschen Musicalpreis für das beste Bühnenbild, nun steht der nächste Festtag ins Haus: Am Samstag, 19. November, ist es soweit. Dann hat das lange Warten für Musicalfreunde endlich ein Ende. Um 20 Uhr öffnet sich wieder der Vorhang im Gloria-Theater für das neue Musical „Tommy Tailors Traumfabrik“.

Nach der Weltpremiere im Herbst 2020, brachte Corona in zwei Spielzeiten viele Einschränkungen – teilweise vor nur kleinem Publikum. Nun hoffen Gloria-Intendant Jochen Frank Schmidt und der kaufmännische Geschäftsführer Alexander Dieterle auf eine störungsfreie neue Musicalsaison und Begeisterung im Zuschauerraum.

Sowohl an der Kulisse, als auch an den Kostümen ist nochmals Feinarbeit geleistet worden. Bilder: Gloria-Theater | Bild: gloria-theater bad säckingen

Der Kartenvorverkauf für das Musical Tommy Tailors Traumfabrik im Gloria-Theater Bad Säckingen läuft. Die Ticketpreise bewegen sich zwischen 39,90 Euro und 109,90 Euro. Weitere Infos zum Musical und zum Kartenvorverkauf gibt‘s im Internet unter www.immerwo.de

Verlosung

Für die Premiere am Samstag, 19. November, um 20 Uhr verlost der SÜDKURIER drei Mal zwei Eintrittskarten. Wenn Sie Karten gewinnen möchten, schicken Sie einfach bis Dienstag, 15. November, eine E-Mail mit dem Stichwort „Immerwo“ per E-Mail an aktion.hochrhein@suedkurier.de. Bitte vollständigen Namen und Telefonnummer nicht vergessen! Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.