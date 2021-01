von sk

Ein vielseitiges schulisches Angebot bietet die Gewerbeschule Bad Säckingen ihren Schülerinnen und Schüler auch im kommenden Schuljahr. Darüber informiert die Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit der Gewerbeschule, Inga Wörner, jetzt alle Schüler und deren Eltern in einer Mitteilung: „An unserer Schule können Bildungsgänge vom Hauptschulabschluss bis hin zur Fachhochschulreife wahrgenommen werden.“

Der Abschluss des Einjährigen Berufskollegs für Biologie oder Technik ermöglicht das Studium an einer Fachhochschule. Neben der Berufsschule gibt es noch weitere Bildungsgänge, die auf den mittleren Bildungsabschluss abzielen. Verfügt man bereits über eine abgeschlossene Berufsausbildung, kann man diesen durch die Teilnahme an der Berufsaufbauschule erwerben. Als Schulabgänger der Mittelstufe hat man die Möglichkeit, sich beruflich in der Zweijährigen Berufsfachschule entweder auf Metall oder Holz zu spezialisieren und die Fachschulreife, welche der „mittleren Reife“ gleichwertig ist, zu erzielen.

Einstieg in Ausbildung

Der Erwerb des Hauptschulabschlusses erfolgt durch den erfolgreichen Abschluss der Ausbildungsvorbereitung (AV) oder der einjährigen Berufsfachschule, welche eine berufliche Orientierung miteinschließen. Bei beiden Bildungsgängen wird der Einstieg in ein Ausbildungsverhältnis erleichtert, aufgrund bereits erworbener technischer Fähigkeiten und Fertigkeiten. Aufgrund mehrjähriger Erfahrung und guter Kontakte zu Betrieben konnten Schüler des AV sowie der 1BFS in einem weiteren Bildungsgang oder einem Ausbildungsverhältnis untergebracht werden.

Da sowohl die Informationsveranstaltungen der zweijährigen Berufsfachschule (2BFS) und des einjährigen Berufkollegs (1BKFH) als auch der Berufsinformationstag coronabedingt abgesagt wurden, finden Beratungsgespräche täglich nach telefonischer Vereinbarung unter der Nummer des Sekretariats 07761/56 09 20 statt. Eine Anmeldung jedoch ist jederzeit möglich. Die Anmeldeformulare gibt es im Internet (www.gwsbs.de).