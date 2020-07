von SK

Schüler aus 16 Nationen lernen Deutsch an der Gewerbeschule Bad Säckingen. Im Schuljahr 2019/2020 wurden 39 Schüler aus 16 Nationen in drei VABO-Klassen (Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen) an der Gewerbeschule Bad Säckingen unterrichtet.

Bad Säckingen Kindererlebnisplan ab sofort in digitaler Form Das könnte Sie auch interessieren

Der Schwerpunkt des Unterrichts lag im Erwerb von Deutschkenntnissen, doch auch die Fächer Englisch, Mathe, evangelische Religion und lebensweltbezogene Kompetenz standen auf dem Stundenplan. Zudem bestand die Möglichkeit, in mehreren Werkstätten (Holz, Farbe, Metall) erste Erfahrungen in möglichen Berufsfeldern zu sammeln und zwei Zertifikate zu erwerben. Im VABO3 wurde zusätzlich ein einwöchiges Praktikum absolviert, welches einer ersten Berufsorientierung diente.

Wehr Ärztehaus-Planung wird konkret Das könnte Sie auch interessieren

Ein Dank geht an die Klasse VABO2, die beim Berufsinformationstag am 8. Februar 2020 zur Verpflegung der Aussteller und Besucher die Cafeteria betrieb. Bei den abschließenden Sprachstanderhebungen am Ende des Schuljahres konnten 20 Schüler die Sprachstanderhebungen auf den Niveausstufen A2 und B1 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens erfolgreich absolvieren. Zudem erhielten Tamara Bzenic, Andjela Ercegovic und Klodian Dervishi einen Preis für besonders gute Leistungen.

Bad Säckingen Auch Homeschooling führt zum Erfolg Das könnte Sie auch interessieren

Edi Kamberi, Aurel Istrate, Mihajlo Denic, Klejdin Roci, Jesús Patiño Rojas, Danila Zvagolskii und Setayesh Zolfaghari wurden belobigt. Während 21 Schüler im VABO verbleiben werden, um dort weitere Deutschkenntnisse zu erwerben, werden 16 weitere VABO-Schüler im kommenden Schuljahr eine AV-Klasse (Ausbildungsvorbereitung) an der Gewerbeschule Bad Säckingen besuchen. Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren, die kein oder kaum Deutsch sprechen, können sich an der Gewerbeschule Bad Säckingen über das VABO informieren.