Wie wichtig der Einsatz eines Schulsozialarbeiters an ihrer Schule wäre, hatte Monika Berger, Schulleiterin der Anton-Leo-Schule in der Gemeinderatssitzung am 15. November betont. Sie sprach von Problemen des sozialen Miteinanders und der zunehmenden Gewalt an ihrer Schule – auch wegen der Corona-Pandemie.

Wenn nicht reagiert werde, könnten die Probleme in die weiterführenden Schulen getragen werden, hieß es damals. Auch die Grundschule Wallbach hat Bedarf angemeldet. Nun hat auch die SPD-Fraktion den Antrag gestellt, Haushaltsmittel für Schulsozialarbeit an Bad Säckinger Grundschulen bereit zu stellen. „Es ist wichtig, dass die Schulen hier die nötige Unterstützung erhalten“, so Fraktionssprecher Stephan Muster. Michael Koubik von den Grünen betonte, dass Schulsozialarbeit an Grundschulen aber anders aussehe als an weiterführenden und man dafür erst ein Konzept erarbeiten solle. Die Fraktion sehe es aber als wichtig an.

CDU-Fraktionssprecher Michael Maier gehe davon aus, dass auch an den anderen Bad Säckinger Grundschulen Bedarf bestehe. „Es braucht ein Konzept für alle fünf Schulen und keinen Schnellschuss“, so Maier. Rolf Joist von den Grünen sprach sich auch für ein Konzept aus, sagte aber, dass man das akute Problem an der Anton-Leo-Schule ernst nehmen und lösen müsse.

Dringender Bedarf nach einem Schulsozialarbeiter hat die Anton-Leo-Schule. Denn: Die Gewalt nimmt hier immer mehr zu. | Bild: Brigitte Chymo

Bürgermeister Alexander Guhl informierte, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung am 6. Dezember ein zweijähriges Förderprogramm zur Schulsozialarbeit diskutiert und darüber auch alle Schulleitungen informiert habe. Dabei meldeten nur die Anton-Leo-Schule und die Grundschule Wallbach Bedarf an einem Schulsozialarbeiter an. Daraufhin habe die Stadt die Anträge an den Fördergeber weitergereicht, der nun entscheiden werde. Vorranging diene das Förderprogramm dazu, die bestehende Schulsozialarbeit aufzustocken, es sei aber durchaus möglich, dass auch an weiteren Standorten Schulsozialarbeit bewilligt würde.

Sollte dies der Fall sein, schlug er vor, eine 70-Prozent-Stelle für die Anton-Leo-Schule und eine 50-Prozent-Stelle für die Grundschule Wallbach einzurichten. Mit der Voraussetzung der Förderung stimmten die Räte dem Vorschlag zu.