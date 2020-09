von sk

Nur kurze Zeit war ein 39-jähriger Mann in Bad Säckingen im Besitz eines neuen Tablets. Wie die Polizei berichtet, hatte er es gegen 14.50 Uhr in einem Elektronikmarkt am Hebelweg entwendet. Nachdem Mitarbeiter den Diebstahl bemerkt hatten, ergriff der Mann zunächst die Flucht. Er konnte jedoch verfolgt und schließlich durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Hierbei rutschte das Tablet unter dem T-Shirt des Mannes hervor. Der erheblich alkoholisierte Mann wird angezeigt.