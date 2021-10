von Gabriele Rasenberger

Othmar Spiess wird am heutigen Samstag 85 Jahre alt. Unter seinem Künstlernamen- Otmar Spiss – ist er wahrscheinlich noch besser bekannt. Geboren wurde er in Österreich, zum Studieren ging er dann in die Schweiz und wurde Architekt. In der 60-iger Jahren heiratete er, drei Söhne machten die Familie komplett. Nachdem seine Frau gestorben war, heiratete er 1985 seine jetzige Frau. Nach der Pensionierung ging es dann 2001 zunächst mit seiner Frau nach Ungarn. Doch wegen der politischen Verhältnisse, beschlossen beide wieder in die Schweiz zu ziehen. Es sollte am Wasser sein. Als das Ehepaar jedoch Bad Säckingen entdeckte, „verliebte“ es sich in diesen schönen Ort, sodass sie 2010 hierher zogen.

Schon während des Studiums gewann er Preise für seine Entwürfe, bekam Auszeichnungen. Zunächst arbeitet er als Angestellter, doch dann machte er sich bald selbstständig. Es waren größere Häuser, die er entwarf – Familienhäuer, Terrassenhäuser und Villen. Seine Homepage (www.otmar-spiss.com/) gibt Zeugnis davon. Die Kunst war ihm dabei immer ein Begleiter. Auch schon, als er noch ein junger Mensch war, malte er gerne – naturalistisch. Durch das Studium veränderte sich einiges. So entdeckte er damals die konkrete Kunst, ein Faible der bis heute anhält.

In Zürich hatte er eine Galerie, in der andere Künstler ausstellten. Als er dann nach der Rente in Ungarn, in einem Künstlerdorf wohnte, hatte er das Glück von einem bekannten Kunsthistoriker und einem Rektor der Kunstakademie Budapest gefördert zu werden. So hatte er viele Ausstellungen in Ungarn. Auch eine in Rom. Hier in Bad Säckingen hatte er zwei Einzelausstellungen, 2012 und 2016, beide in der Villa Berberich. Immer noch entstehen neue Werke, daher würde er sich über eine weitere Ausstellung freuen. Auch in seiner Wohnung sind diese zu finden. „Für mich ist das reine Ästhetik“, so der Künstler, der sein Fest im Kreise der Familie feiern wird, zusammen mit fünf Enkeln und einem Urenkel.