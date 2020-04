Bad Säckingen vor 1 Stunde

Geschenkideen auch in Corona-Zeiten

Die JoJo-Boutique in den Beck-Arkaden bietet Wohn- und Lebensaccessoires an. Die Ware kann im Internet bestellt und vor dem Geschäft abgeholt werden. Katja Ays bietet auch einen Lieferservice an. Doch nun freut sich ab Montag wieder auf den persönlichen Kundenkontakt.