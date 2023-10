Die Stadtwerke Bad Säckingen sind nach Ansicht von Geschäftsführer Dirk Scheffner wieder auf einem guten Kurs. Die Krise das Jahres 2021, als das Kommunalunternehmen ein Minus von 8,8 Millionen Euro schrieb, sei überstanden, erklärte Scheffner am Montag im Gemeinderat Bad Säckingen bei der Vorstellung des Jahresabschlusses 2022. Wie wir bereits berichteten, weist dieser einen Überschuss von 490.000 Euro aus, die Bilanzsumme beträgt 67,9 Millionen Euro.

Bäder, Parkhaus und Nahverkehr schreiben rote Zahlen

Scheffner bezeichnete den Jahresabschluss 2022 als „relativ gesehen sehr positiv“. Die Stadtwerke hätten im vergangenen Jahr wirtschaftlich alles erreicht, was sie laut Gutachtern hatten erreichen können. Der Gemeinderat stellte den Jahresabschluss der Stadtwerke fest. Allerdings hat die Stadt einen in den Sparten Heilquellen und Bad, Parkhaus sowie Nahverkehr entstandenen Verlust in Höhe von 850.000 Euro auszugleichen.

Stadtwerke können wieder ohne Bankbürgschaft einkaufen

Scheffner das Vertrauen von Geschäftspartnern und Kunden in die Stadtwerke als Energieversorger wieder hergestellt. Während der Krise des „desaströsen“ Jahres 2021 hätten die Stadtwerke Einkäufe nur gegen Vorlage einer Bankbürgschaft tätigen können, sagte er. „Jetzt können wir wieder wie jedes andere Stadtwerk normal am Markt Energie einkaufen.“ Zur Widerherstellung des Rufs hätten jene umfangreichen Prüfungen des Unternehmens und seiner Bücher beigetragen, die Bürgermeister Alexander Guhl als Vorsitzender des Aufsichtsrats verlangt habe, so Scheffner, der die Stadtwerke seit Jahresbeginn 2023 als Geschäftsführer leitet.

Neue Kunden und höhere Preise bei der Gassparte

Als Kern des Erfolgs bezeichnete Scheffner, dass 2022 die Gesamtleistung von 36,390 auf 53,192 Millionen Euro überproportional um 35 Prozent gestiegen sei, der Materialaufwand aber nur um 13,5 Prozent von 34,942 auf 39,659 Millionen Euro. Der Anstieg des Materialaufwands resultiere aus gestiegenen Beschaffungspreisen, denn die Abgabemenge an die Endkunden sei gesunken. Scheffner: „Sehr viele Kunden haben mehr Energie gespart, als alle Prognosen dies vorhergesehen haben.“ Die Steigerung der Umsatzerlöse entfalle im Wesentlichen auf die Sparte Gasversorgung, wo neue Großkunden gewonnen und die Preise angepasst worden seien.

2023 würden die Stadtwerke den „Erfolgspfad“ weiter beschreiten, erklärte Scheffner. Der Geschäftsführer peilt für das laufende Jahr einen Überschuss von 3 Millionen Euro an.