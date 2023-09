Rund um das Feuerwehrhaus in Obersäckingen war am frühen Dienstagabend einiges vorbereitet. Die Jugendfeuerwehr hat wie in den Jahren zuvor auch zu ihrem Ferienprogramm geladen. Fünf erprobte Stationen standen zum Kennenlernen von einigen Aktivitäten und nötigen Fertigkeiten bereit. Nur das Wetter machte einen herben Strich durch die Rechnung. Nur wenige Interessierte fanden den Weg zum Reinschnuppern bei der Jugendfeuerwehr.

Der Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr in Bad Säckingen ist beachtlich. Die detailreiche Technik spricht Kinder und Jugendliche eigentlich immer an. Der Respekt vor den großen Gerätschäften weckt die Neugierde. Da setzt das Sommerferienprogramm immer an. „Kennenlernen und reinschnuppern“, vielleicht auch um später damit etwas prahlen zu können, schon mal in einem Löschfahrzeug gesessen zu haben, so Carsten Otteny. Als Chef der Jugendfeuerwehr kennt Otteny die Vorzüge des Ferienprogramms. Ein Höhepunkt im Sommer soll in Erinnerung bleiben. Das hat in den Jahrzehnten davor immer den Nachwuchs in die Feuerwehr gelockt.

Beachtliche 35 Jugendliche und 20 Kinder sind derzeit in der Jugendfeuerwehr. Viele von ihnen zeigten sich auch am Dienstag. Die Begeisterung für das breite Spektrum der Feuerwehraufgaben sollte weitergegeben werden. Otteny attestierte seiner Jugendgruppe einen sehr guten Teamgeist: „Das läuft rund.“

Einmal gelernt und die Handgriffe sitzen: Etwa beim Hydranten vor dem Gerätehaus die Wasserspritzen anschließen. Kaum waren die Schläuche angeschlossen, schon standen die Teilnehmer vom Ferienprogramm parat. Ein gedrosselter Wasserdruck zusammen mit einer kindgerechten Feuerwehrspritze eröffnete das Zielschießen. Fünf Tennisbälle auf den Pylonenspitzen mussten getroffen werden, dann konnte die zweite Station gemeistert werden. „Die Einsatzklamotten sind unser Schutz“, umschrieb mit Bedacht der zuständige Jugendfeuerwehrmann und reichte den Schutzhelm zum Probetragen weiter. Als nächstes war ein Wettbewerb im Werfen im Plan. Kleine Sandsäcke zielgenau werfen, war nicht einfach. Gleiches beim Scherenspreizer: Dort sollte ein Schoko-Kuss sanft angehoben werden. „Das geht nur mit viel Gefühl“, sagte Otteny – und zeigte selber die kleinen Tricks der Technik. Derweil übte auch die gestandene Jugendfeuerwehr am Teamparcours. Einzig die Fahrt mit dem Rettungsboot auf dem Rhein musste abgesagt werden. Zu viel Treibgut schwimmt derzeit auf dem Wasser mit und die Strömung ist beträchtlich.

Am Sonntag, 10. September kann wieder bei der Bad Säckinger Feuerwehr reingeschnuppert werden, wenn ab zehn Uhr der Tag unter dem Motto „Feuerwehr hautnah“ beginnt.