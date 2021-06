von Hans-Walter Mark

Bei der Hauptversammlung des Musikvereins Harpolingen fand ein Generationenwechsel im Vorstand statt. Sechs Jahre übte Benedikt Schmid das Amt des Vorsitzenden aus. Zusammen mit Fridolin Thoma, der 20 Jahre die Vereinskasse verwaltete, beendeten zwei verdiente aktive Musiker ihre Vorstandstätigkeit. Torsten Thoma als Vorsitzender und Corinna Heber als stellvertretende Vorsitzende, werden künftig die Vereinsleitung übernehmen. Für die Kasse ist Lukas Dörflinger zuständig. Anna Butz übernimmt die Aufgabe der Jugendvertreterin. Wiedergewählt wurde Stefan Malzacher als zweiter Schriftführer. Peter Baumgartner und Karl Gerspach werden die Kasse prüfen.

Der neue Vorstand (v.l.): Anna Butz (Jugendvertreterin), Torsten Thoma (Vorsitzender), Corinna Heber (Vize) und Lukas Dörflinger (Kassierer). Bilder Hans-Walter Mark

Jubiläen: Seit 60 Jahren gehört Traugott Brenner dem Musikverein an. Vorsitzender Schmid überreicht dem Trompeter Brenner für dieses seltene Jubiläum die Urkunde und die Ehrennadel der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände. Eine offizielle Ehrung und Würdigung der Verdienste Brenners soll im nächsten Konzert nachgeholt werden.

Nach 58jähriger Vereinszugehörigkeit beendet das Ehrenmitglied Karl Gerspach seinen aktiven Dienst im Musikverein. „Ob als Kassierer, langjähriger Vorsitzender oder als Musiker, du hast Verantwortung übernommen, hast unzählbare Stunden für den Verein investiert und warst ein geschätzter Musikerkollege“, lobte Schmid den verdienten Musikerkollegen Gerspach. Ebenso scheidet nach 15jähriger Mitgliedschaft Rolf Meier aus den Reihen der Aktiven aus.

Im Bericht des Dirigenten erinnerte Andreas Seitz an das Frühjahrskonzert, das wenige Tage vor der Aufführung abgesagt werden musste. „Dies war für uns Musiker ein Schock“, zieht Seitz Bilanz. Ebenso fiel das Wanderkonzert an Allerheiligen, bei dem an verschiedenen Orten im Ort gespielt werden sollte, aufgrund des Regenwetters buchstäblich ins Wasser. Erfreut zeigte sich Seitz, dass im zweiten Quartal Proben im Freien durchgeführt werden konnten.

Seitz gratulierte Tim Saller, der erfolgreich das Leistungsabzeichen in Gold abgelegt hat. Der Dirigent freute sich über die sieben Jungmusiker, die von Johannes Maier, Martin Maier, Hans Döbele, Christine Oechslein und Stefan Malzacher ausgebildet werden.