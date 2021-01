von Hans-Walter Mark

Getreu der Devise „gemeinsam sind wir stark“ arbeiten die beiden Stadtteile Harpolingen und Rippolingen mit ihren Ortsvorstehern Torsten Weimer (Harpolingen) und Franz Stortz (Rippolingen), auf den verschiedenen Feldern der Lokalpolitik erfolgreich zusammen.

Eine Grenzbegehung der Gemarkungsgrenze von Rippolingen und Harpolingen mit dem Ziel die Zusammenarbeit zwischen beiden Gremien zu fördern musste coronabedingt ausfallen. Dennoch gab es im Jahr 2020 vorbildliche ortübergreifende Projekte:

Auf dem Weg zu einer klimaneutralen Grundschule haben Eltern von Schülern der Josef-Anton-Sickinger Grundschule unter der Federführung von Gärtnermeister Joachim Schlageter und der Lehrerin und Sabine Schneider Bertucco rund um die mit einem neuen Belag versehene Verbindungsstraße Harpolingen nach Rippolingen , auch Schwelle genannt, Bäume gepflanzt. Die Pflege der Bäume übernehmen in den nächsten fünf Jahren die Ortschaftsverwaltungen aus Harpolingen und Rippolingen.

Bessere Verkehrsanbindung zur Kernstadt

Die Planungen eines Bürgerbusses, der als Ergänzung des bestehenden öffentlichen Nahverkehrs ist in eine konkrete Phase getreten, der Bus soll die Verbindung der Kernstadt zu den beiden Ortsteilen, insbesondere am Wochenende, verbessern. Nach den Sommerferien soll er erstmals am Freitag und Samstag eingesetzt werden. Gesucht werden noch Personen, die sich als Fahrer zur Verfügung stellen.

Sommerferienprogramm des Bürgervereins

Zum ersten Mal fand im vergangenen Jahr ein 14-tägiges Sommerferienprogramm des Bürgervereins „Daheim in Harpolingen“ für die Rippolinger und Harpolinger Schüler der Josef-Anton-Sickinger Grundschule auf dem Rippolinger Sportplatz statt. Damit erfüllte der Bürgerverein den Wunsch vieler Eltern, in den letzten beiden Ferienwochen eine Ferienbetreuung anzubieten.

Mit 20 Anfragen aus beiden Ortschaften war das Interesse groß. Wegen der Corona-Pandemie konnten nur zwölf Kinder das Angebot wahrnehmen. Dieses Angebot wird im nächsten Jahr erweitert: In den Pfingst- und Sommerferien 2021 werden insgesamt fünf Wochen Ferienbetreuung für Schulanfänger und Grundschüler auf dem Gelände des Rippolinger Sportplatzes organisiert – in bewährter Weise mit Unterstützung der Vereine beider Orte. Die Campwochen in den Sommerferien sind bereits ausgebucht.

Zum ersten Mal gemeinsam gedachte die Bevölkerung von Rippolingen und Harpolingen am Volkstrauertag der Gefallenen der beiden Weltkriege am Harpolingen Kriegerdenkmal auf dem Friedhof.

Ein besonderes Anliegen in beiden Orten ist die fachgerechte Archivierung der Aktenbestände. In 2020 begonnen, wird diese Arbeit wird in diesem Jahr fortgesetzt.