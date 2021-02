Er hofft, dass diese Aktion mit dazu beiträgt, dass alle Betriebe die vom direkten Kundenkontakt leben diese extrem schwere Zeit überstehen. „Damit am Ende des Lockdowns, irgendwann, noch eine lebendige und lebenswerte Innenstadt zur Freude aller da ist“. Eine, die sich ebenfalls über den neuen Lieferdienst freut, ist die Apothekerin Beatrix Ullrich von der Schwarzwald Apotheke. Obwohl sie ihn selbst, nicht nutzen kann: „Der Botendienst von Apotheken unterliegt besonderen Auflagen in Sachen Datenschutz und Dokumentation der Zustellung“, erklärt sie. „Unser Botendienst ist schon seit Jahren etabliert und hat klar definierte Standards und Zeitabläufe. Außerdem kennen unsere Stammkunden schon meine Mitarbeiter, die im Botendienst arbeiten. Aus diesem Grund lasse ich meine Waren nicht durch den neu angebotenen Lieferservice liefern, sondern lasse die Medikamente weiterhin in Eigenregie ausfahren“. Aber: „Ich finde die Idee sehr gut. Der Handel vor Ort braucht jede Unterstützung, sonst haben wir demnächst nur noch leere Geschäfte, und unsere schöne Altstadt wird zur Geisterstadt. Da die Kunden gerne den bequemsten Weg gehen, muss eine Alternative zum Onlineversandhandel angeboten werden. Das wird auf diesem Weg versucht, und ich hoffe, dass das Angebot gut angenommen werden wird“.

Obwohl Bäckermeister Clemens Pfeiffer zu den Geschäften gehört, die auch jetzt geöffnet haben dürfen, ist auch er sehr angetan von dem Lieferservice: „Ich finde die Aktion des SÜDKURIER mit der Stadt Bad Säckingen eine hervorragende Idee, um speziell den innerstädtischen Handel zu unterstützen“, sagt er. „Wir dürfen ja täglich für unsere Kunden da sein, auch wenn es aktuell nur 40 Prozent der sonst üblichen Mengen sind, die wir verkaufen, denn die Menschen halten sich an die Auflagen, was auch gut so ist“, so Pfeiffer weiter. Trotzdem: „Für jeden Kunden der sich trotzdem auf den Weg zu uns macht, sind wir, das gesamte Team der Bäckerei dankbar.“

Ich habe gleich eine begeisterte Rückmeldung von der Kundin erhalten, was mich sehr gefreut hat“, so Irene Schwarz weiter. „Für mich ist dieser Lieferservice per Lastenrad in der Innenstadt, ein Projekt für die Zukunft, das man auch nach Corona beibehalten sollte“, so die Geschäftsinhaberin weiter. Die Kunden bräuchten vielleicht ein wenig Zeit, damit sich der Lieferservice etabliere, aber sie sei zuversichtlich.

Irene Schwarz , Inhaberin von „Butz Hobby & Kunstidee“ hat nur einen Tag nach der Einrichtung des Lieferservice, ihre ersten Erfahrungen gemacht und ist begeistert. „Eine Kundin hat die Chance gleich genutzt und den Lieferservice in Anspruch genommen“, erzählt sie. Vormittags um 10 Uhr habe die Kundin online ihre Ware bestellt und um 12 Uhr am gleichen Vormittag, war sie bereits bei der Kundin.“

Bad Säckingen (sk) Für Kunden in Bad Säckingen und in der Region rund um die Trompeterstadt biete die SÜDKURIER-Tochter „City-Logistik“ zusammen mit dem örtlichen Handel und der Stadt seit einer Woche den neuen, schnellen Service an. Er soll gerade in der schwierigen Corona-Phase Hilfe und Unterstützung sein. Wer vormittags bis 11 Uhr in einem Bad Säckinger Geschäft bestellt, wird noch am selben Tag beliefert. Man braucht also nicht mehr auf den Onlinehandel zurückgreifen.

Der Lieferservice ist für Händler wie auch für Kunden im Februar kostenlos. Die Kosten der Zulieferungen teilen sich in dem Monat Stadt Bad Säckingen, der Handels- und Gewerbeverein Pro Bad Säckingen und die SÜDKURIER-CityLogistik.

Die Direktzustellung von örtlichen Produkten ist ein Service, den die SÜDKURIER-Tochter zunächst in Konstanz erfolgreich eingeführt hat. „Jetzt realisieren wir das in Bad Säckingen“, freut sich Jens Kluzik, Chef der SÜDKURIER-CityLogistik: „Wir wollen deshalb Unterstützer und Mitstreiter für den Handel sein.“ Nicht nur der große Onlinehändler soll seine Ware für den Kunden bequem bis vor dessen Haustür liefern können. Diese Chance soll jetzt auch der örtliche Handel bekommen – „wir wollen gewissermaßen die Brücke sein zwischen dem lokalen Handel und dem lokalen Kunden“, fügt Kluzik hinzu.

Auch Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl begrüßt die Aktion. Sie sei ein weiterer Baustein, die Attraktivität des regionalen Einkaufs für den Kunden auszubauen. Gerade in dieser für den Einzelhandel so besonders schweren Zeit müssten solche neuen Konzepte erstellt und umgesetzt werden, so Guhl.

Das neue Angebot, dass die in der Stadt gekaufte Ware unkompliziert auf schnellem Wege (Guhl: „Schneller als online gekaufte Ware“) dem Käufer zugestellt wird, zeige eindrucksvoll, dass der örtliche Handel sich nicht vor der großen Onlinekonkurrenz verstecken müsse.

Die Zustellung der bestellten Ware im Stadtgebiet Bad Säckingens erfolgt mittels Fahrradkurier der SÜDKURIER-CityLogistik. Das sei auch ein Gewinn für die Umwelt und somit ist ein weiterer Mosaikstein in der Bemühung, die Stadt noch umweltfreundlicher zu machen, so Guhl. Guhl appelliert an Kunden und Handel, das neue Angebot zu nutzen, wo immer es möglich ist: „Jeder Einkauf, der in der Stadt getätigt wird, kommt in einer Form der Stadt und der Region zugute.“

Der Kauf bei großen Onlinehändlern hingegen ziehe Wertschöpfung aus der Region ab und verursache im Vergleich zum lokalen Einkauf hohe CO2-Ausstöße.