von sk

Der Kanton Aargau hat sich im Gebiet Neumatt Ost die Kaufrechte für den Erwerb einer Grundstückfläche von rund 40.000 Quadratmeter gesichert. Dieses Areal ist für den Bau der Fricktaler Mittelschule vorgesehen. Nachdem die öffentliche Anhörung Ende Juni 2021 abgeschlossen wurde, wird das Kantonsparlament auf Antrag des Regierungsrats noch in diesem Jahr über den definitiven Standort entscheiden. Neben Stein stehen Grundstücke in Frick und Rheinfelden für das Projekt zur Wahl. Nach dem aktuellem Bildungsgesetz ist die Gemeinde Stein als Standort der Mittelschule vorgesehen. Die Einwohnergemeindeversammlung vom 5. Dezember 2020 hat dem Gemeinderat die Vollmacht erteilt, die Parzelle für die Realisierung der kantonalen Mittelschule in Stein an den Kanton Aargau zu verkaufen. Diese Gemeindeparzelle umfasst 21.881 Quadratmeter. Im Rahmen des abgeschlossenen Kaufrechtsvertrages zwischen dem Kanton Aargau und der Einwohnergemeinde Stein werden davon für eine erste Ausbauetappe rund 9000 Quadratmeter beansprucht.

Mittelschulen sind in der Schweiz weiterführende Schulen, die an die Oberstufe anschließen. Sie führen je nach Schultyp zu unterschiedlichen Abschlüssen und ermöglichen je nachdem die Zulassung an höhere Fachschulen, Fachhochschulen oder Universitäten.

Für das Projekt „Umbau und Erweiterung Primarschulhaus Stein“ fand zwischenzeitlich die öffentliche Ausschreibung für die Dienstleistungen Architektur und Gesamtleitung statt. Aufgrund der Vorgaben in den Ausschreibungsgrundlagen musste ein Anbieter ausgeschlossen werden. Dieser hat sich mit einer Submissionsbeschwerde gegen diesen Entscheid an das Verwaltungsgericht gewendet. Sowohl im ganzen Ausschreibungsprozess als auch im erwähnten Rechtsverfahren wurde und wird die Einwohnergemeinde Stein durch ein spezialisiertes Fachbüro und eine Anwaltskanzlei begleitet. Der Gemeinderat hofft, dass das Projekt raschmöglichst mit der Schwob, Sutter Architekten AG, Liestal, weiterbearbeitet werden kann.