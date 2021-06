von Susanne Schleinzer-Bilal

Wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in vier Fällen musste sich ein 54-jähriger Angeklagter vor dem Amtsgericht Bad Säckingen verantworten. Verurteilt wurde er vom vorsitzenden Richter Rupert Stork zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 30 Euro und die Fahrerlaubnis wurde ab dem Tag der Gerichtsverhandlung für acht Monate einbehalten. Der Strafbefehl hatte sich auf 2.400 Euro belaufen.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft Patrick Schäfer hatte für eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 30 Euro plädiert und einem Entzug der Fahrerlaubnis für 10 Monate. Verteidiger Patrick Steiger hatte 40 Tagessätze zu je 30 Euro und einem Entzug der Fahrerlaubnis für sieben Monate angeregt. Der Angeklagte, der zum Tatvorwurf keine Angaben machte, war zum Tatzeitpunkt mit 1,83 Promille in den Straßen der Trompeterstadt unterwegs gewesen. Er war dann von einer Polizeistreife, die ihm nachgefahren war, am Wohnort aufgegriffen worden. Der 54-Jährige war mit einem Alkoholtest einverstanden gewesen. Einer Blutentnahme im Krankenhaus hatte er sich dagegen widersetzt, indem er beide Arme vor der Brust verschränkt hatte. Vier Polizeibeamte hatten den Mann dann zu Boden gedrückt, so dass die Blutabnahme erfolgen konnte. Sein Mandant räume beide Taten ein, erklärte Steiger. Dieser habe sich am nächsten Tag für „seinen passiven Widerstand“ bei den Beamten entschuldigt.

Einer der Polizeibeamten, der am Tatort gewesen war, erklärte, der Mann sei ihnen aufgefallen, weil er geblinkt und dann trotzdem geradeaus weiter gefahren sei. Sie seien ihm bis zur Wohnung gefolgt. Als sie den 54-Jährigen zur Rede gestellt hätten, sei ihnen ein starker Alkoholgeruch und eine verwaschene Sprache aufgefallen. Sie hätten den Mann dann belehrt, dass er mit ihnen ins Krankenhaus Waldshut zur Blutabnahme mitkommen müsse. Vor Ort habe sich der 54-Jährige dann vehement gewehrt und sein Einverständnis verweigert. Zu viert hätten sie ihn dann gebändigt. Der Mann habe sich dann am nächsten Tag bei allen vier Beamten entschuldigt. Der Sachverhalt habe sich bestätigt, der Angeklagte habe sich zügig entschuldigt und die Taten eingeräumt, erklärte Schäfer. Zu seinen Gunsten spreche, dass er strafrechtlich noch nie in Erscheinung getreten sei. Die Vorwürfe seien zutreffend, ergänzte Steiger. Sein Mandant habe sich entschuldigt und sei strafrechtlich noch nie auffällig gewesen. „Der Mann ist gefahren mit 1,83 Promille, er ist nach kurzer Fahrt festgenommen und nach Waldshut gebracht worden, das ist passiver Widerstand“, erklärte Richter Stork abschließend.