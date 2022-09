Zur Förderung gemeinnütziger Vereine schüttet die Sparkasse Hochrhein wieder etliche tausend Euro an Spenden aus. Für Vereine und Stiftungen in Bad Säckingen sind es 44.462 Euro, so die Sparkasse in ihrer Mitteilung. Bedacht werden in der Kurstadt die Sparkassen-Kulturstiftung Bad Säckingen (22.231 Euro), die Refugees Integrated (3500 Euro), das Kinderhilfswerk Ukraine (3500 Euro), der FC Wallbach ASV (4767 Euro), der FC 08 Bad Säckingen (1500 Euro), der Ortsverein „Daheim in Harpolingen“ (2000 Euro), der Musikverein Obersäckingen (265 Euro), der Förderverein FC 08 Bad Säckingen (1623 Euro), der TV Bad Säckingen (4150 Euro und der SV Harpolingen (924 Euro). Die offiziell Spendenübergabe findet am 12 Oktober statt.

6751 Euro für Herrischrieder Vereine

Auch in der Hotzenwaldgemeinde Herrisched kommen Vereine in den Genuss von Sparkasse-Spenden. Für Vereine in Herrischried sind es insgesamt 6751 Euro, so die Sparkasse. Freuen können sich die Narrenzunft Hotzenguggis (421 Euro), der EHC Herrischried (421 Euro), die DRK First Responder (675 Euro), der Gesangverein Herrischried (675 Euro), die Trachtenkapelle Herrischried (421 Euro), die Trachtenkapelle Hogschür (421 Euro), Aktiver Hotzenwald (421), FC Herrischried 675), Soziale Börse/Nachbarschaftshilfe (683), Skiclub Hotzenwald (675), Förderverein Gemeinschaftsschule (421), Schwarzwaldverein Herrischried (421) und der Loipenverein (421). Die offiziell Spendenübergabe findet am 25. Oktober statt.

22.494 Euro für Laufenburger Vereine

Für Vereine aus Laufenburg spenden die Bank in diesem Jahr insgesamt 22.494 Euro. Bedacht werden der Asien-Budo-Club (185 Euro), Bogenschützen Hochsal (37), Chor Binzgen (2162), DRK Luttingen (92), Enzebächle Füchs (222), Harmonika-Orchester (120), Höllenknechte-Zunft (102), Hochrhein Fighters (324), JFV (6449), MV Hochsal (55), MV Luttingen (1074), MV Rotzel (176), Narro-Altfischerzunft (139), Paradiesvögel (2667), Rad- und Wanderverein Rotzel (315), Reit- und Ponyhof (46), Schützenverein (46), Schwarzwaldverein (269), Sportangler (18), SV 08 Gewichtheben (148), Stadt- und Feuerwehrmusik (102), THW-Jugend (389), TTC (167), TV Laufenburg-Rhina (1948), Waldgeister (3232), Förderverein Kultur Schlössle (1000), Stadtseniorenrat (1000). Die offiziell Spendenübergabe findet am 4. Oktober statt.

Murger Vereine erhalten 17.303 Euro

Für Vereine in Murg sind es insgesamt 17.303 Euro. Freuen können sich die Guggebrass-Band (1000 Euro), der Ortsseniorenrat (3000), Tennisclub Hänner (2500), SV Blau-Weiß (1000), Schützen (2000), Zechenwihler Hotzenhaus (3500), Lebendiges Oberhof (303), Seelbach-Gaischder (1000), Narrenzunft (3000). Die offiziell Spendenübergabe findet am 5. Oktober statt.