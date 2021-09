von Susanne Eschbach

Mit der bundesweiten Interkulturellen Woche von 26. September bis 3. Oktober sollen Geflüchtete und die Zustände in Flüchtlingscamps in den Vordergrund gerückt werden. Die kirchliche Arbeitsgemeinschaft des Caritasverbands Hochrhein mit Anneli Ahnert und des Diakonischen Werkes mit Marion Pfeiffer haben jetzt zum fünften Mal in Folge zwölf Veranstaltungen für Bad Säckingen und Waldshut-Tiengen organisiert.

Das Motto

„#offen geht“ lautet das bundesweite Motto der Interkulturellen Woche. „Mit dem Motto lassen sich viele Assoziationen verbinden, die für die ureigenen Ziele der Interkulturellen Woche stehen: offen sein im Herzen und im Geiste, offen sein für Begegnungen und neue Mitmenschen, offen sein für neue Erfahrungen und Perspektiven sowie sachliche Kritik, offen sein für neue Freunde und offen sein für ein neues, gutes Miteinander zwischen den Kulturen und Nationen“, erklärt Ahnert. Sie freut sich darüber, dass Veranstaltungen in Präsenz stattfinden. „Unsere Überlegungen zur Gestaltung der Interkulturellen Woche waren geprägt von der Zuversicht auf Veranstaltungen in Präsenz“, sagt sie, „gleichzeitig planten wir parallel aber auch Online- oder Hybrid-Angebote.“

Der Beginn

In Bad Säckingen wird die Interkulturelle Woche am Sonntag, 26. September, um 16 Uhr im Schlosspark mit einer multireligiösen Feier eröffnet. Weiter geht es Mittwoch, 29. September, mit einem Online-Vortrag mit Shameh Murad aus dem Irak. Ab 19.30 Uhr gibt sie per Zoom Einblicke in die Geschichte und Religion der Jesiden. Per Mail (m.pfeiffer@dw-hochrhein.de) können sich Interessierte anmelden.

Die Anmeldung

Am Freitag, 1. Oktober, lädt das Migrationsteam der Caritas um 16 Uhr zu einem „World Café Glück – was macht glücklich“ in den Münsterpfarrhof ein. Dabei soll es einen moderierten multikulturellen Austausch zum Thema „Glück“ geben. Anmeldungen per E-Mail (katrin.huber@caritas-hochrhein.de) oder telefonisch unter 07761/56 98 47. „Das für den Samstag, 2. Oktober, in Bad Säckingen geplante Internationale Frühstück findet in diesem Jahr leider nicht statt“, bedauert Ahnert. Obwohl im Flyer vermerkt, ist die Veranstaltung abgesagt worden. Beim Besuch der Veranstaltungen gilt die 3-G-Regel.