von sk

Am Donnerstag, 25. Juni, gegen 15:40 Uhr, ist in Bad Säckingen ein Gasgrill auf einem Balkon in Brand geraten. Das Feuer konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr von einem Angehörigen der Wohnungsinhaberin gelöscht werden. Es entstand außer am Grill kein Schaden. Vermutlich hatte sich heruntertropfendes Fett entzündet.