Auf die Städte und Gemeinden kommen große Investitionen bei der Kinderbetreuung zu. Ab 2026 müssen in jeder Kommune ausreichend Plätze für die Ganztagsbetreuung an Grundschulen angeboten werden. Das hat der Gesetzgeber beschlossen. In Bad Säckingen gibt es derzeit bereits Kinderbetreuungsmöglichkeiten an der Anton-Leo-Grundschule sowie an der Weihermattengrundschule. Allerdings sind diese Angebote noch weit entfernt von dem, was der Gesetzgeber ab 2026 verlangt. Denn es gibt aktuell für die Betreuungsplätze an beiden Schulen eine Warteliste von 28 Kindern. Deshalb hat die Stadt das Angebot nun verbessert, sodass die aktuell bestehende Warteliste abgebaut werden kann.

Die Ganztagsbetreuung Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab 2026 ist beschlossen. Nach dem Bundestag hat am 10. September 2021 auch der Bundesrat zugestimmt. Laut Bundesfamilienministerium will der Bund hierfür 3,4 Milliarden ausgeben. Ab August 2026 sollen zunächst alle Grundschulkinder der ersten Klassen einen Anspruch auf Ganztagsförderung erhalten. Der Anspruch wird in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet. Damit hat ab August 2029 jedes Grundschulkind einen Anspruch auf ganztägige Betreuung. Das Ganztagsangebot gilt dann laut Bundesfamilienministerium für die Klassen 1 bis 4, an fünf Werktagen die Woche, täglich acht Stunden. Die Betreuungseinrichtung darf maximal vier Wochen in den Ferien schließen. Die Ganztagsgrundschule soll eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen.

Die Stadt Bad Säckingen hat durch eine elegante Flexibilisierung die Betreuungskapazitäten umgeschichtet und so den erhofften Effekt erzielt. Den vergleichsweise geringen Mehrkosten stimmte der Gemeinderat diese Woche zu.

Flexible Lösungen bauen Warteliste ab

In Absprache mit den Eltern und deren Bedürfnissen hat Manuel Elis, Leiter des Fachbereiches Schule und Bildung, folgende Lösung ausgearbeitet: Der Großteil der Eltern, deren Kinder auf der Warteliste stand, wollte eine Betreuung nur bis 14 Uhr, dafür hätten sie aber einen Hortplatz buchen müssen, der die Kinder bis 15 Uhr betreut. Zudem waren diese belegt. Die Alternative, die Kernzeitbetreuung, reichte bislang aber nur bis 13 Uhr. Mit einer Erhöhung des personellen Aufwandes von 8000 Euro im Jahr für die Anton-Leo-Schule und 6000 für die Weihermattenschule kann nun die Kernzeitbetreuung bis 14 Uhr erweitert werden. Bürgermeister Alexander Guhl lobte die Idee: Hier sei mit wenig Einsatz und guter Nutzung der bestehenden Ressourcen eine schnelle Lösung gefunden worden.

Der dicke Brocken kommt ab 2026

Doch für das, was auf die Stadt zukommt, wird das nicht reichen. Das wissen auch Bürgermeister und Gemeinderäte. Grünen-Stadtrat Michael Koubik, gleichzeitig Leiter des Hortes an der Anton-Leo-Grundschule, sprach das Thema im Gemeinderat an. Auch er lobte die gefundene Lösung als einen „guten Anfang“. Er forderte, Stadt und Gemeinderat müssten sich jetzt zeitnah Gedanke über die Umsetzung der Ganztagsbetreuung an Grundschulen machen.

Bürgermeister Alexander Guhl will das Thema noch in diesem Jahr auf die Agenda setzen. Allerdings sei derzeit noch vieles unklar, wie etwa die Förderung durch den Bund. Klar sei bislang eines: Allein werde die Stadt die Umsetzung solcher Einrichtungen nicht stemmen können. Was die Verteilung der Finanzierung angeht, seien die Spitzenverbände der Städte und Gemeinden derzeit noch in Abstimmung mit Bund und Land.

Ganztagsbetreuung muss nicht an alle Grundschulen angeboten werden

Manuel Elis schätzt, dass bis Mitte des Jahres die Fördertöpfe stehen. Sicher sei bereits jetzt, dass nicht an allen Grundschulen in einer Gemeinde ein Ganztagsangebot eingeführt werden müsse, sagte Elis. Das bedeutet, die Stadt muss sich darüber klar werden, an welchen Schulen die Betreuung eingerichtet werden soll. Offen sei zudem die Frage der Qualifikation des Betreuungspersonals: Benötige das gesamte Personal eine erzieherische oder pädagogische Fachausbildung oder nur jene Personen mit Leitungsfunktion? Auch das werde noch geklärt werden müssen.