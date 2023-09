Vorhang auf: Das Gloria-Theater gibt wieder Vollgas. Insgesamt 39 Gastspiele in der Zeit von Oktober bis Mai des kommenden Jahres stehen auf dem Programm. Den Auftakt macht am Mittwoch, 4. Oktober, Tom Gerhardt, der „Hausmeister Krause“ auf die Bühne bringt.

Kult-Comedy-Format Nightwash kommt nach Bad Säckingen

Weitere Comedystars auf der Gloria-Bühne sind Matze Knop (30. Oktober), Bernd Stelter (30. November), Rolf Miller (7. Dezember), Eure Mütter (18. Januar 2024), Mundstuhl (20. April) und Ingo Appelt (17. Mai).

In der neuen Gloria-Saison ist auch Mundstuhl wieder zu Besuch. Bild: Chriseffex | Bild: chriseffex

Neben etablierten Namen bringt das Format „Nightwash“ frischen Wind aus der Komödienhöhle. Die Kult-Marke für Comedy in Deutschland bringt angesagte Comedians und Newcomer auf die Bühne. „Für Comedians wie Chris Tall oder Carolin Kebekus war Nightwash das Sprungbrett auf die große Bühne“, sagt -Gloria-Intendant Jochen-Frank Schmidt. In Bad Säckingen werden vier Newcomer auf der Bühne stehen, „die wir vielleicht ebenfalls irgendwann einmal auf der großen Bühne sehen werden.“

Unterhaltung aus der Pop-Welt

Ebenfalls neu ist die „SWR 1 Pop und Poesie“. Dabei lockt der Spaß, fremdsprachige Texte von Popsongs ins Deutsche zu übertragen. Das Ergebnis wird anschließend live von einer Band intoniert. Die Live Lyrics mit zwei Schauspielern wurden dafür vorerst aus dem Programm genommen

Bad Säckingen Der Trompeter von Säckingen spielt überall auf der Welt, aber warum eigentlich nicht im Gloria? Das könnte Sie auch interessieren

Vor allem aus dem Internet bekannt sind Die Feisten. Das Duo verbindet Musik und Comedy und macht sich am 23. März 2024 auf den Weg in die Trompeterstadt. Die drei Jungs von Sameday stehen mit ihrer Musik zwischen Singer-/Songwriter und Folk am 29. Dezember mit ihrem Jahreskonzert auf der Gloria-Bühne.

Tosca, Nussknacker, Mathias Richling

Wieder mit im Programm ist der Theaterring. In dieser Saison gebildet von Puccinis Oper „Tosca“ (26. Oktober), dem Ballett Nussknacker and beyond (5. Dezember), einem Auftritt des Kabarettisten Mathias Richling (17. Januar 2024), sowie dem Musical „Manche mögen‘s heiß“ (23. April 2024). Im Bereich Tribute Bands treffen die Freunde des Gloria-Theaters wieder auf alte Bekannte. Mit AC/DX (27. Oktober), Kings of Floyd, 26. Januar 2024), Help! Beatles Tribute (22. Februar 2024), Simon & Garfunkel Revival Band (8. März) und Abba Gold (16. April) stehen Hits der vergangenen Jahrzehnte auf dem Programm.

Jochen Frank Schmidt vor seinem Gloria-Theater in Bad Säckingen. | Bild: Rasmus Peters

Die Wise Guys sind zurück als Alte Bekannte

Neben Kabarett und Comedy kommen auch komödiantische A-cappella-Formationen LaLeLu (15. Feburar) und Maybebop (12. März) nach Säckingen. Besonderes Schmankerl: Als Nachfolgegruppe, die sich aus Sängern der Wise Guys ergab, treten Alte Bekannte am 12. April 2024 im Gloria auf. Und mit „Alice im Wunderland“ gibt es wieder ein Kindermusical am 13. und 14. Dezember. Vier Schulvorstellungen zu vergünstigten Eintrittspreisen für Schulen und Kindergärten sind laut Intendant Schmidt bereits ausverkauft. „Wir versuchen, zwei weitere Vorstellungen einzurichten“, hofft Schmidt.

Die Sommerpause wurde für Umbauten genutzt

Die Sommerpause im Gloria-Theater hat das Team genutzt, um einige Verschönerungen am und im Gloria-Haus vorzunehmen. So haben die beiden Foyers im Ober- und Untergeschoss einen neuen Fußboden erhalten. Auf dem Balkon im Spielsaal sind die Sitzreihen für mehr Beinfreiheit weiter auseinander gezogen worden.

Bad Säckingen Unterstützung für Lüftungsanlage im Gloria-Theater Das könnte Sie auch interessieren

Der komplette Spielplan mit allen Vorstellungen ist ab sofort erhältlich und auch der Vorverkauf der Tickets läuft. Weitere Informationen mit allen Terminen und die Ticketpreise gibt es auch online. Dort können auch Tickets gekauft werden. Weiter sind sie auch telefonisch unter 07761 6490 oder direkt im Gloria-Theater erhältlich.