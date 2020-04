von Susanne Eschbach

Frühlingszeit ist Gartenzeit. Und gerade jetzt in der aktuellen Krisenzeit, schätzen die Menschen ihren Garten umso mehr. Darum ist die Gärtnerei Lange in Obersäckingen auch in der Zeit der Corona-Pandemie für die Kunden da. „Das ist für uns selbstverständlich“, erklärt Geschäftsinhaber Günther Lange.

Vor der eigentlichen Gärtnerei in Obersäckingen, gegenüber vom Kaufland, hat die Familie Lange momentan einen kleinen „Hofladen“ eingerichtet. Dort finden sich viele bunte Frühlingsblüher, Stauden, Gemüsesetzlinge oder Kräuter. „Wir haben unsere gewohnten Geschäftszeiten von 9 bis 18 Uhr“, so der Gärtnermeister. Was dem Kunden gefällt, darf er gerne mitnehmen. Gegen Bezahlung natürlich.

Um die momentanen gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, findet die Bezahlung der Waren ganz ohne Kontakt statt. Denn die Gärtnerei Lange hat neben der Ware eine Kasse aufgestellt, in die die Kunden das Geld hineingeben können. „In der Kasse befindet sich außerdem Wechselgeld, damit die Kunden den Betrag nicht immer passend haben müssen“, erklärt Lange. Bisher hat die Kasse immer gestimmt, wenn die Gärtnerei am Abend abgerechnet hat.

„Ich möchte mich bei unseren Kunden bedanken, dass sie das Geschäft auch aus der Entfernung so vertrauensvoll abwickeln“, freut sich der Gärtnermeister, dass seine Kunden genau das abrechnen, was sie auch gekauft haben. Neben dem Hofladen selbst, steht Günter Lange den Kunden auch telefonisch zur Seite. „Wenn es Fragen rund um den Garten oder Pflanzen gibt, sind wir telefonisch unter 07761/87 05 erreichbar.“