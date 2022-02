von sk

Am Dienstag, 8. Februar, ist eine 91-jährige Fußgängerin in der Innenstadt von Bad Säckingen in den offenen Schacht eines Kellerabganges gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Kurz nach 12 Uhr war es zu dem Unglück gekommen, als die Abdeckplatten des Schachtes bei einer Warenanlieferung entfernt worden waren. Die Frau verletzte sich am Bein und wurde ambulant versorgt.