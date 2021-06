Spontan war Anton Gerzenberg, der frisch gekürte Preisträger des Concours Géza Anda, als Ersatz für den erkrankten Sergey Tanin eingesprungen und begeisterte mit gleich zwei Auftritten die Gäste im Kursaal mit seinem virtuosen Spiel.

Es war der beste Beweis dafür, dass ein Ersatz keinen Qualitätsabbruch bedeuten muss. „Es ist eine wunderbare Fügung und ein Glücksfall“, freute sich Kulturreferentin Christine Stanzel darüber, den Pianisten Gerzenberg nur eine Woche, nachdem dieser den erste Preis beim 15. Concours Géza Anda erhielt, in den Kursaal zu holen. Der Musikpreis ist einer der prestigeträchtigsten und anspruchsvollsten Klavierwettbewerbe weltweit und wird alle drei Jahre im Andenken an den berühmten Pianisten Géza Anda vergeben.

Mit viel Organisationstalent hatte Stanzel und ihr Team das kurze Zeitfenster genutzt und insgesamt acht Konzerte und Veranstaltungen in den eineinhalb Monaten bis zu den Sommerferien untergebracht. „Fast neun Monate mussten wir Termine verschieben, gerade noch rechtzeitig zu den Sommerferien kann jetzt der 74. Zyklus zu Ende gebracht werden“, freute sich Stanzel als Einleitung zum Klavierrezital mit Gerzenberg.

Da im Saal immer noch strenge Hygieneauflagen gelten, konnten nicht alle Abonnenten gleichzeitig untergebracht werden. Die Konsequenz: Der junge Musiker erklärte sich bereit, sein Konzert zweimal zu spielen. Es sei auch für Anton Gerzenberg das erste Mal gewesen und gerade nach dem anspruchsvollen Liszt-Stück eine große Herausforderung, so Stanzel. Eine Herausforderung, welche der 25-jährige Hamburger aber bravourös meisterte.

Vor insgesamt rund 200 Gästen, davon rund 120 am Abend und rund 80 am Nachmittag spielte Gerzenberg ein Konzert der Spitzenklasse. Den Einstieg gab Gerzenberg mit Bachs „Partita Nr. 6 e-Moll, BWV 830“. Mit dem bekannte Stück in sechs Partien zeigte Gerzenberg von Anfang sein Können, meditativ und frei gespielt entführte er sein Publikum in eine Welt ganz ohne Abstand und Maske.

Es folgte mit Maurice Ravels „Jeux d‘eau“, den „Wasserspielen“, eine lautmalerische Erfrischung fü den Hörer und hohe technische Herausforderung für den Pianisten. Als Paradestück endete das Konzert mit der „Sonate h-Moll S178“ von Franz Liszt. Ein Paradestück, weil Gerzenberg mit Liszt auch den Concours Géza Anda für sich entscheiden konnte. Das Stück gilt als eines der anspruchsvollsten Klavierwerke der Romantik und hielt die Zuschauer teils atemlos auf den Kanten ihrer Stühle. Mit reichlichem Applaus dankte das Publikum für einen Musikabend auf höchstem Niveau.