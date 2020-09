Dass der problematische Zustand des Fischereipfads bei Obersäckingen infolge der Berichterstattung unserer Zeitung vom Samstag publik wurde, stößt bei der CDU-Fraktion im Gemeinderat, insbesondere bei Gemeinderat Clemens Pfeiffer auf große Freude. Die betont Pfeiffer in einer Stellungnahme: „Öffentlichkeit und der daraus resultierende Druck sind doch sehr oft hilfreich bei der Beseitigung eines schon sehr lange vorhandenen Problems, auf das nicht nur ich, sondern mehrere Mitglieder der CDU-Gemeideratsfraktion immer wieder angesprochen werden.“

Bislang sei dies vorwiegend in nichtöffentlicher Sitzung thematisiert worden, da die CDU-Fraktion „keinerlei Interesse“ an Streitereien mit dem Kraftwerk habe: „Leider war das Ergebnis Null.“ Dies hatte Pfeiffer in der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause scharf kritisiert, was der Betriebsleiter des Rheinkraftwerks, Jochen Schweighardt, nun unter Verweis auf die geltenden Verträge zwischen Stadt und Kraftwerk energisch zurückwies.

Von gewissen Details zeigt sich Pfeiffer dabei durchaus überrascht, wie er sagt: Von einem „Begehungsgremium“ hätten er und seine Fraktionskollegen etwa zum ersten Mal aus diesem Artikel erfahren. Er gehe aber davon aus, dass dieses Gremium den Weg länger nicht begangen habe. Sonst hätte auffallen müssen, dass ein Warnschild für Boote bei Obersäckingen „schon mehr als ein Jahr abgebrochen im Wasser liegt“, so Pfeiffer weiter – eine Situation die er bereits mehrfach nichtöffentlich angemahnt habe.

Bad Säckingen Fischereipfad wird Zankapfel Das könnte Sie auch interessieren

Ob das Kraftwerk tatsächlich keine Instandhaltungspflicht für den verschütteten Weg habe, müsse laut Pfeiffer die Rechtsabteilung des Rathauses klären. „Die Nichtinstandsetzung als ökologische Maßnahme zu verkaufen, ist schon sehr weit hergeholt.“ Denn selbst die Grünen-Stadträte und BUND-Mitglieder Ruth Cremer-Ricken und Franz Stortz sähen dies anders: „Beide unterstützen die schnellstmögliche Instandsetzung und haben aus ökologisscher Sicht keinerlei Bedenken.“ Dem Biber sei es egal, denn der schwimm „schon seit Jahren parallel zum Ufer“.

Bad Säckingen Mikroplastik belastet den Rhein und schwimmt praktisch ungehindert Richtung Meer Das könnte Sie auch interessieren

Kraftwerk und Rheinbefestigung seien 53 Jahre alt, und in dieser Zeit sei der Hang etwa 50 Zentimeter gerutscht. In der Zwischenzeit hätten wohl ohne allzu großen Aufwand gewisse Sicherungsmaßnahmen erfolgen können, vermutet Clemens Pfeiffer.

Und auch jetzt sei eine einvernehmliche Lösung nach Ansicht der CDU-Gemeinderatsfraktion keineswegs ausgeschlossen. Daher laute der Vorschlag, diesen Bereich freizuschneiden und sich alles vor Ort gemeinsam anzuschauen und nach Maßnahmen zu suchen, die sich kurzfristig umsetzen lassen.