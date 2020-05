Die Ringe sollen es ermöglichen, dass Passanten im Notfall schnell reagieren können, um Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren. Sie befinden sich unterhalb der Holzbrücke und am Anlegeplatz des Touristenschiffs „Trompeter von Säckingen“.

Damit folgte die Stadt einer Anregung der Bungeesurfer vom sogenannten „Kombinat für Elastizität“, die ihren Trendsport an der Holzbrücke ausüben. Diese hatten immer wieder auf Sicherheitslücken in diesem Bereich hingewiesen und sogar auf eigene Rechnung Rettungsringe installiert. Guhl dazu: „Das war eine gute Aktion, und es war eine Unverschämtheit, dass die Rettungsringe von Unbekannten in den Rhein geworfen wurden.“

Schließlich habe die Stadt sich in Abstimmung mit der DLRG und dem Bauamt zur Installation der Ringe an der Rheinpromenade entschlossen, zumal diese gerade im Sommer stark durch Spaziergänger frequentiert seien. Auf der Brücke wäre die Anbringung ohnehin aus denkmalschutzrechtlichen Gründen nicht möglich gewesen, so Klaus Strittmatter, Leiter des Technischen Diensts.

Natürlich bestehe die Gefahr, dass die neuen Rettungsringe beschädigt oder gar entwendet werden, so Guhl. Aber er zähle auf die Vernunft der Menschen. Abgesehen davon ziehe diese Form von Vandalismus empfindliche Konsequenzen nach sich: „Das ist eine Straftat, und deutlich höher einzustufen als eine Sachbeschädigung. Denn hier geht es dann um Einrichtungen, die gedacht sind, Menschenleben zu retten.“ Da es im Ernstfall schnell gehen müsse, könnten die Kästen, in denen die Ringe verstaut sind, nicht stärker gesichert werden. Eine prophylaktische Videoüberwachung sei aus Datenschutzgründen nicht möglich.

Anderweitige Maßnahmen zu ergreifen und etwa das Bungeesurfen, Wassersport oder das Springen von der Holzbrücke zu verbieten, hält die Stadt hingegen für nicht angezeigt: „Gegen Bungeesurfen haben wir nichts, zumal auch andere Behörden ihre Zustimmung signalisiert haben“, so Guhl. Abgesehen davon sei die Verwaltung nach intensiven Beratungen zu dem Schluss gekommen, dass auch das Springen von der Holzbrücke nicht verboten werde, selbst wenn ein solcher Sprung wegen der durch die Brückenpfeiler veränderte Strömung des Rheins überaus gefährlich sei. Entsprechende Verbote ließen sich nicht konstant überwachen.